Koreanisches Kryptowährungs-Unternehmen Glosfer mobilisiert mit HYCON-ICO auf dem heimischen Markt 14,8 Mrd. KRW in 8 Stunden

Finanzielle Mittel fließen in die beschleunigte Implementierungdes gefeierten Infinity Project sowie den Hauptverkauf im Rahmen desglobalen ICO.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - HYCONs Initial Coin Offering(ICO) hat sein Ziel von 3.500 BTC schnell und einfach erreicht. HYCONhat mit seinem ICO in nur 8 Stunden exakt 3.508,355025 BTCmobilisiert, zum Verkaufstag am 25. September 2017 ca. 14,8 Mrd. KRW(oder 13,9 Mrd. USD) wert. Glosfers Infinity Project, ein aufGlosfers Kryptowährung HYCON aufbauendes Kryptowährungs-Ökosystem,will die reale Wirtschaft mit Blockchain-Technologie unterstützen.Dieses ICO im September 2017 war exklusiv für den koreanischenInlandsmarkt reserviert. Glosfer hat sein globales ICO für Mai 2018geplant.Taewon Kim, CEO von Glosfer, sagte: "Dieser überwältigende Erfolgspiegelt die hohen Erwartungen an unser Infinity Project wider, dasdie Kryptowährung für die reale Wirtschaft nutzbar machen will.Unsere Projekte zur Anwendung der Blockchain-Technologie in derrealen Wirtschaft und Befähigung des Ökosystems haben großesInteresse geweckt. Wir werden auch weiterhin den Markt über denFortschritt des Projekts auf dem Laufenden halten, damit unserglobales ICO noch erfolgreicher verläuft."Das aus dem Infinity Project hervorgegangene HYCON-ICO hat beiMarktbeobachtern und Marktteilnehmern gleichermaßen großes Interessegeweckt. Seit August 2017 hat Glosfer im ganzen LandInformationsveranstaltungen abgehalten und sich über die sozialenMedien (darunter Facebook, Blogs und Kakao Chat) aktiv mit derCommunity über das Glosfer-Projekt und HYCON ausgetauscht.Hanseung Yoo, Director von Glosfer, sagte: "Wir wollen einenBeitrag dazu leisten, damit Korea, derzeit der dritt- oderviertgrößte Kryptowährungs-Händler, den weltweiten Markt fürKryptowährung anführt. Wir werden etwaige Stolpersteine beim 1. ICOauf dem koreanischen Markt ausmerzen, damit die zweite Phase 2. ICOauf dem globalen Markt noch erfolgreicher verläuft."Informationen zu Glosfer:Glosfer ist ein führendes Blockchain-Unternehmen aus Südkorea. DasUnternehmen bietet eine Open-Source-Plattform, die auf derBlockchain-Technologie basiert. Als ein Blockchain-Unternehmen derersten Generation in Südkorea hat Glosfer es sich zum Ziel gesetzt,durch seine Kryptowährungs-Handelsplattform PACKUTH sowieinternationale Überweisungsdienstleistungen seine Aktivitäten aufverschiedene Branchen auszuweiten, um so auch Inlandsmärktebeeinflussen zu können. Mit dem auf HYCON aufbauenden InfinityProject entwickelt und unterstützt das Unternehmen ein eigenesÖkosystem für Kryptowährung und liefert durch die Zusammenarbeit mitöffentlichen Institutionen einen Beitrag zur Schaffung einertransparenten und fairen Gesellschaft, die auf Blockchain-Technologieaufbaut.Jaehan Lee, Bina Cho, CreativeManager of Director Chris &Marketing Partners - PartnerGlosfer von Glosfer+82-2-6478-7000 +82-2-375-4620glosfer@chrisnp.co.krljh@glosfer.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/624219/HYCON_Website.jpgOriginal-Content von: Glosfer, übermittelt durch news aktuell