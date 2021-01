Kore Mining gibt Update zur Ausgliederung von Karus Gold und erschafft auf British Columbia fokussierten Gold-Explorer

Quelle: IRW Press

Strategische Position in BC's Cariboo Gold District mit Flaggschiff FG Gold Projekt

Vancouver, BC 05. Januar 2021 – KORE Mining Ltd. (TSXV: KORE | OTCQX: KOREF) ("KORE" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kore-mining-ltd/ ) freut sich, ein Update über die geplante Übertragung aller seiner Goldexplorationsanlagen in British Columbia ("BC") ("Spin Out") in ein neu gegründetes Unternehmen namens Karus Gold Corp. ("Karus" ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung