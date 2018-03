Ein Korb für alle Fälle / Etsy enthüllt die Ostereier-Sammeltypen 2018 (FOTO)

Berlin (ots) -Ostern und Eier, das gehört einfach zusammen. Bemalen, bekleben,Nester bauen, verstecken, suchen, finden, essen: Nicht nur Kinderlieben diese jährliche Tradition. Bei angenehmen Temperaturen geht eszum Suchen ab in den Garten oder Park, bei schlechtem Wetter wird inder Wohnung gefahndet.Ein wichtiges Element darf dabei natürlich auf keinen Fall fehlen:das passende Osterkörbchen. Doch Körbchen ist nicht gleich Körbchen!Je nach Charakter des Sammlers sind unterschiedliche Besonderheitengefragt.Das Etsy-Deutschland-Team hat pünktlich zur Osterzeit 2018 fünfunterschiedliche Sammlertypen identifiziert. Mit den individuellenund handgefertigten Produkten der Etsy-Verkäufer wird jeder Sammlerfündig, um die Ostereiersuche 2018 mit dem passenden Accessoire zumpersönlichen Style-Highlight zu machen.Der professionelle SammlerGeteilte Eier sind doppelte Eier: Besonderen Spaß macht die Suchenatürlich, wenn man als Gruppe an den Start geht. Das Sammeln wirdzum Wettkampf um die meisten Schätze. Schnelligkeit undAufmerksamkeit sind gefordert. Damit bereits gesammelte Kostbarkeitenauch in hektischen Momenten nicht verloren gehen, hat derprofessionelle Sammler clever vorgesorgt. Die maßgeschneiderteSchürze von KiwiCordell hält Eier (und Süßigkeiten) auch im größtenTumult sicher in der Tasche.Der kreative SammlerOstern von der Stange? Nicht mit dem kreativen Sammler! DieOsterzeit ist für ihn ein Fest. Endlich kann er (Weihnachten ist jalange her) wieder selbst aktiv werden: Osterdeko basteln, Hasenkuchenbacken, Eier bemalen. Natürlich lässt dieser Sammel-Typ es sich nichtnehmen, auch das Osterkörbchen selbst zu gestalten. Mit denPlotterdateien von goebie (http://ots.de/KNBJzd) wird dasSammelbehältnis selbst zusammengebaut und individuell dekoriert. Dankder witzigen Motive wird der fertige Korb zum garantierten Hinguckerbei der Eiersuche.Der photogene SammlerAuch an Ostern sind Smartphone und Kamera am Start, umErinnerungen festzuhalten. Der photogene Sammler setzt sich dahernicht nur mit seinem Outfit ideal für diesen Anlass in Szene. Auchausgefallene Accessoires werden gekonnt eingesetzt, um die Osterfotos2018 zu etwas ganz Besonderem zu machen. Die weißen Drahtkörbe vonGARTENHAUSDEKO (http://ots.de/apIJAk) sind sehr hübsch, lassen sichindividuell dekorieren und bestechen auf Frühlingsbildern mit ihremländlich-romantischen Look. Likes auf Instagram garantiert.Der ehrgeizige SammlerWin-Win: Der ehrgeizige Sammler hat sein Ziel klar im Blick: Erwill bei der Suche die meisten Eier und Süßigkeiten erobern. Klar,dass er mit einem gewaltigen Osterkorb ins Rennen startet, denn indiesem lässt sich die komplette Beute sicher und entspannt verstauen.Der Der Weidenkorb von ChristinesAccessoire (http://ots.de/aMyHvK)ist mit 30 cm Durchmesser die ideale Wahl.Der moderne SammlerDer moderne Sammler hat vorgesorgt und verstaut seine Eier ineinem modebewussten Osterkorb aus Filz. Dieser ist auch nach derOstereiersuche multifunktional einsetzbar und garantiert stetsstylische Aufbewahrung. Durch das Trend-Material Filz ist der Korbvon stichhaltig (http://ots.de/mbWB0u) die ideale Osterdekoration fürSammler, die Stil mit dem gewissen Etwas mögen. Dank seinerenergetischen Farbtöne zieht auch gleich der Frühling mit ein.Über EtsyEtsy ist der weltweite Marktplatz für einzigartige und kreativeWaren. Hier kaufen und verkaufen mehr als 30 Millionen Menschen ausaller Welt Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel. 2005 inNew York gegründet, bietet Etsy mit 1,9 Millionen aktiven Shops undmehr als 45 Millionen Produkten die weltweit größte internationaleKreativ-Community. Durch eine Vielzahl an Diensten und Toolsunterstützt Etsy seine kreativen Unternehmer dabei, ihr Geschäft zugründen, führen und auszubauen. Ziel von Etsy ist es, den Handel neuzu gestalten und so eine zufriedenstellendere und nachhaltigere Weltzu erschaffen.Gerne stellen wir Ihnen das hochauflösendes Bildmaterial derProdukte zur Verfügung. Hierzu wenden Sie sich bitte an dasPressebüro Etsy.Pressekontakt:Etsy Germany GmbHKristin SuchanekPR & Marketing ManagerinTel: 0171 7493 247E-Mail: presse.de@etsy.comPressebüro Etsyc/o public link GmbHNicola VieritzTel: 030 44 31 88 26E-Mail: etsy@publiclink.deOriginal-Content von: Etsy Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell