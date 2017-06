Koppeln sich die Aktien jetzt ab?

Verehrte Leserinnen und Leser!

Nicht wenige dürften sich in den vergangenen Tagen verwundert die Augen gerieben haben. Die US-Regierung kommt weiterhin nicht in die Spur. Die Beziehungen der EU zur Türkei werden immer schlechter. Die Serie des IS-Terrors reißt nicht ab. Nordkorea rasselt mit dem Säbel. Als Reaktion darauf steigt der Goldpreis – aber auch die Aktien. Statt nervös zu reagieren, legten nahezu alle wichtigen Aktienmärkte wieder den Vorwärtsgang ein. Wie ist das möglich?

Aktien sind „echte Werte“

Natürlich kann eine Zuspitzung der Situation zu einer markanten Beeinträchtigung des Wachstums führen und die Aktien unter Druck setzen. Aber davon abgesehen, dass „kann“ nicht „muss“ heißt, sehen wir uns momentan in einer untypischen Situation, weil die Alternative in Form des Anleihemarkts ausfällt. Solange dort keine attraktiven Zinsen zu holen sind, blieben als Alternativen zum Aktienmarkt nur die Edelmetalle – die aber ein im Verhältnis zum Aktienmarkt enger Markt sind – und Dinge wie Gemälde, Edelsteine, Münzen etc. Doch all diese „Alternativen“ haben den Nachteil, dass ihr Wert höchst relativ ist. Wenn es wirklich zu einer tiefen Rezession kommt und man an die Ersparnisse heranmuss, sind solche Sammelobjekte kaum verkäuflich.

Aktien jedoch sind immer handelbar – und sie stellen einen echten Wert in Form eines Anteils an einem Unternehmen dar, der darüber hinaus in einem normalen wirtschaftlichen Fahrwasser noch mit einer Dividende versüßt wird. Und nicht nur das: Sie sind in kleinen Stückelungen zu bekommen, man kann also weitaus flexibler ein- oder aussteigen, als würde man sein Vermögen in zwei, drei wertvolle Bilder anlegen. Es kann also tatsächlich sein, dass Aktien auch in einer zusehends kritischen Gesamtsituation steigen – gerade weil sie sich zuspitzt.

Die Chance ist da

Wie lange ein solcher ungewöhnlicher Effekt vorhält, ist im Vorfeld allerdings nicht abzuschätzen. Denn im Fall einer unerwarteten Entwicklung, beispielsweise, wenn sich die Lage um die US-Regierung schneller und dramatischer entwickelt als die Mehrheit der Investoren erwartet, kommt es oft dazu, dass von allem seitens großer Adressen zunächst einmal schlichtweg alles verkauft wird – Aktien, Edelmetalle, Anleihen – um die Barbestände zu erhöhen und sich dadurch Dispositionsspielraum zu verschaffen.

Dass DAX, Dow Jones & Co. jetzt durchstarten, ist aber zunächst einmal eine Chance. Denn wenn die Anleger sehen, dass man sich am Aktienmarkt nicht nervös machen lässt, kann das Anschlusskäufe generieren, die zu einer Umschichtung von Kapital vor allem aus dem wenig rentablen Anleihemarkt heraus führt. Diese Chance wäre jetzt da. Wird sie genutzt? Das werden wir sehen. Wichtig ist:

Dem Trend zu folgen ist nie falsch, aber es ist immer ein Fehler, sich dieses Trends zu sicher zu sein. Der DAX klopft jetzt an die runde Marke von 13.000 Punkten, die allemal nur eine Etappe und nicht schon das Ziel sein könnte. Aber einen allzu großen Rückschlag vermag er dennoch nicht zu verdauen, ohne dass die Bären ihre Chance wittern würden, wie unser Chart zeigt, der den DAX seit Ende Juni 2016 abbildet. Long ist somit momentan die richtige Seite – aber agieren Sie nie ohne Stopps!

Wir wünschen eine erfolgreiche Handelswoche!

Herzliche Grüße, Ihr

Stefan Hoffmann & das gesamte Team

