Kopfzentrum am BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz (FOTO)

Bei Unfällen und Verletzungen, bei denen der Kopfbereichbetroffen ist, sollten bei der Behandlung verschiedene Fachärzte undFachzahnärzte eng zusammenarbeiten. Die engen anatomischen Beziehungen solltenBerücksichtigung finden.Schon bei der Einlieferung eines schwerwiegend verunfallten Patientenkoordinieren sich die Kopffächer am BundeswehrZentralkrankenhaus und legengemeinsam mit den Radiologen die diagnostischen Maßnahmen fest, die notwendigsind, um schnell und gezielt das Ausmaß und die Schwere der Verletzungen zudiagnostizieren. Hiernach wird in einer fächerübergreifenden Konferenz derweitere Behandlungsablauf geplant, um unter Berücksichtigung vonNotfallmaßnahmen und absolut dringlichen Behandlungen die meist schrittweisechirurgische Behandlung festzulegen. Schließlich wird, nachdem beim verunfalltenPatienten das Schlimmste überstanden ist, eine möglicherweise notwendigeRehabilitation und Wiederherstellung im Kopf- und Gesichtsbereich und auch imZahn-, Mund-, Kieferbereich geplant und durchgeführt. Manchmal dauern diese zumTeil hochkomplexen Behandlungsabläufe viele Monate und müssen unter denKopffächern genau abgestimmt und auch immer wieder neu evaluiert werden.Um die schon bestehende Zusammenarbeit zwischen den Kopffächern weiter zuverstärkten und um Arbeitsabläufe im Krankenhaus weiter auszubauen wurde amBundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz in Anwesenheit und Leitung der Kommandeurinund Ärztlichen Direktorin Frau Generalarzt Dr. Almut Nolte das Kopfzentrum durchdie Kliniken für Neurochirurgie, Augenheilkunde, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde,Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie, Zahnmedizin und Radiologie ergänzt durch dieKliniken für Neurologie, Onkologie und Pathologie gegründet. Anlässlich derGründungssitzung wurde Oberstarzt Prof. Dr. Dr. Richard Werkmeister (Mund-,Kiefer-, Gesichtschirurgie) zum Vorsitzenden und Herr Flottenarzt Priv.-Doz. Dr.Ramin Naraghi (Neurochirurgie) zum Stellvertretenden Vorsitzenden desKopfzentrums gewählt.In den wöchentlichen "Kopfkonferenzen" werden die diagnostischen Maßnahmen unddie gemeinsamen Behandlungsabläufe besprochen, koordiniert und festgelegt. Ingleicher Weise werden auch Behandlungen anderer Erkrankungen, wie zum Beispielbei Tumoren im Kopf-, Hals- und Gesichtsbereich betrachtet, bei denen eineMitwirkung verschiedener Kopffächer, aber auch der Radiologen und Onkologenunbedingt notwendig ist. Das neu gegründete Kopfzentrum arbeitet sehr eng mitdem Traumazentrum zusammen, aber auch mit anderen Fachdisziplinen wie derPsychiatrie und der Mikrobiologie.Neben der Festlegung von Behandlungsabläufen wird sich das Kopfzentrum geradeauf dem Gebiet der Qualitätskontrolle intensiv mit der Festlegung vonwissenschaftlich bewährten Behandlungsabläufen beschäftigen.Das Kopfzentrum am BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz beabsichtigt, sich auchfür eine interdisziplinäre Fortbildung für die Kolleginnen und Kollegen ausKrankenhäusern und Praxen sowie aus anderen Sanitätseinrichtungen der Bundeswehrzu engagieren. So wird am Mittwoch, den 11. März 2020, in der Aula desBundeswehrZentralkrankenhauses das erste Symposium des Kopfzentrums stattfinden,bei dem dieses sich der Öffentlichkeit vorstellen wird.