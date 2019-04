Kopfweh ade / Mit Magnesium und praktischen Maßnahmen gegen Kopfschmerzen und Migräne

Ismaning (ots) -Mal ist es ein einseitig stechender Schmerz, dann wieder eindumpfes Dröhnen oder das Gefühl, als sei der Schädel in einenSchraubstock gezwängt - Kopfschmerzen treten in denunterschiedlichsten Formen auf. Quälend sind sie alle. Wer davongeplagt wird, hat meist nur einen Wunsch: dass es aufhört. Da ist derGriff zur Schmerztablette oft nahe liegend. Und wenn dies nur ab undzu der Fall ist, spricht auch nichts dagegen. Treten die Schmerzenallerdings häufig auf, sollte das Problem grundlegender angegangenwerden. Denn oft kann beispielsweise ein Nährstoffmangel daswiederkehrende Leiden begünstigen.Das gefürchtete "Gewitter im Kopf"Insgesamt gibt es über 300 verschiedene Kopfschmerzarten, diemedizinisch wiederum in die beiden Kategorien Spannungskopfschmerzenund Migränekopfschmerzen eingeteilt werden. Den Unterschied erklärtdie Ärztin und Autorin Dr. med. Barbara Voll-Peters: "Migräne ist eineigenständiges, chronisches Krankheitsbild. WährendSpannungskopfschmerzen eher dumpf und drückend sind, fühlen sichMigräneschmerzen pochend und pulsierend an, wie ein ,Gewitter imKopf'. Sie treten bei mehr als zwei Drittel der Betroffenen nur aufeiner Kopfseite auf. Hinzu kommen häufig Übelkeit und Erbrechen,teilweise schon vor dem Anfall auch die ,Aura' zum Beispiel mitSehstörungen."Mineralstoffgehalt im Blut vermindertViele Kopfschmerz- und Migränepatienten weisen eine deutlicheVerminderung des Magnesiumgehaltes im Blut auf. Typische Anzeichenweisen darauf hin. Dr. Voll-Peters: "Wer zusätzlich zu denKopfschmerzen unter Muskelkrämpfen oder Muskelverspannungen leidet,beim Sport häufiger als gewohnt mit Zerrungen und anderenMuskelverletzungen zu kämpfen hat oder eventuell Diabetiker ist, hateine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Magnesiummangel." Dieser führtdann zu einer Übererregbarkeit von Muskel- und Nervenfasern. Diemöglichen Folgen sind Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich,die Spannungskopfschmerz auslösen können. Darüber hinaus kommt es zueiner Verengung der Gefäße im Gehirn, was zu einem Migräneanfallbeitragen kann.Experten empfehlen Magnesium-TherapieAus diesem Grund empfiehlt auch die Deutsche Migräne- undKopfschmerzgesellschaft in ihren Leitlinien zur Migräneprophylaxe 2x300mg Magnesium pro Tag. "Dies beugt Migräneattacken vor, reduziertdie Häufigkeit ihres Auftretens und die Dauer", wie Dr. Voll-Peterserläutert. Tatsächlich zeigen wissenschaftliche Studien, dass dieEinnahme über drei Monate sowohl die Anzahl der Migräneattacken alsauch die Schmerzintensität der einzelnen Anfälle verringern kann. "DaSpannungskopfschmerzen meist unregelmäßiger und sporadischerauftreten als Migräneattacken, ist die Wirksamkeit derMagnesium-Einnahme hier schwerer zu beweisen, aber die langjährigeErfahrung belegt auch hier positive Effekte," betont Dr. Voll-Peters.Sinnvoll ist es dabei, auf ein hochwertiges Präparat aus der Apothekezurückzugreifen. Bewährt hat sich etwa Magnesiumcitrat, das alsnatürlicher Baustein im Körper vorkommt und daher besonders gutverträglich sowie schnell aktiv ist. Es ist beispielsweise imTrinkgranulat Magnesium-Diasporal 300 mg enthalten. Unterwww.diasporal.de können Sie sich zu weiteren Darreichungsformen,Dosierungen und Geschmacksrichtungen informieren.Wichtig: "Wer keine stark eingeschränkte Nierenfunktion und keinenaußergewöhnlich langsamen Herzschlag (Bradykardie) hat, kann übrigensunbedenklich auch langfristig Magnesium einnehmen. ÜberschüssigesMagnesium wird über die Nieren ausgeschieden", erklärt Dr.Voll-Peters.Experten-Frage: Kann man Magnesiummangel auch durch eine bewussteErnährung entgegenwirken bzw. ihn ausgleichen?"Ja und nein", sagt die Ärztin. "Theoretisch ist eine ausreichendeMagnesiumversorgung möglich, wenn man reichlich Hülsenfrüchte,Blattgemüse wie Spinat sowie Getreideprodukte verzehrt. Auch durchmagnesiumreiches Mineralwasser kann man den Mineralstoff aufnehmen.Praktisch schaffen es aber ein Viertel der Gesamtbevölkerung undsogar jede zweite junge Frau nicht, genügend Magnesium mit derNahrung aufzunehmen."Praktische Tipps bei Kopfschmerzen:Spannungskopfweh bessert sich meist durch Bewegung und frischeLuft. Ein Spaziergang oder eine Joggingrunde fördern die Durchblutungund versorgen das Gehirn mit Sauerstoff.Bei Migräneattacken verschlechtert jede Bewegung den Zustand.Migränepatienten fühlen sich im abgedunkelten, ruhigen Zimmer ineiner möglichst reizarmen Umgebung am wohlsten.Der Brummschädel wird oft durch eine verkrampfte Muskulaturausgelöst - ein warmes Vollbad, Dehnübungen oder ein erwärmtesKirschkernkissen können die Verkrampfungen lösen.Kopfschmerzen sind häufig die Folge einer zu geringenFlüssigkeitsaufnahme. 