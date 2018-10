Dem Kopfweh die Stirn bieten / Immer mehr Kinder und Jugendliche kämpfen mit Kopfschmerzen - dabei lassen sich diese durch gezielte Prävention häufig vermeiden

München (ots) - Beinahe drei von vier Siebtklässlern inDeutschland leiden regelmäßig an Kopfschmerzen. Zu diesem Ergebniskommt eine repräsentative Befragung, die das ZIES (Zentrum fürForschung und Diagnostik bei Implantaten, Entzündungen und Schmerzen)im Rahmen des bundesweiten Projekts "Aktion Mütze - Kindheit ohneKopfzerbrechen" durchgeführt hat [1]. Die Aktion, die von derSiemens-Betriebskrankenkasse SBK unterstützt wird, klärt überKopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen auf und gibt Unterstützungfür deren Prävention. Eva Berninger, zuständig fürPräventionsangebote bei der SBK, erklärt, was hinter einem brummendenKopf bei Kindern steckt und wie Betroffene dem Schmerz vorbeugenkönnen.Stechend, pulsierend oder drückend - Kopfschmerzen äußern sich aufvielfältige Weise und sind häufig mit starken Einschränkungen imAlltag verbunden. So konnte etwa jeder dritte Schüler, der regelmäßigan Migräne leidet, sowie jeder fünfte Schüler mit Kopfschmerz vomSpannungstyp an mindestens einem Tag innerhalb der vergangenen dreiMonate aufgrund von Kopfschmerzen nicht am Unterricht teilnehmen.Über 60 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen meidenallerdings den Weg zum Arzt, jeder Dritte greift auch ohne ärztlichenRat zu rezeptfreien Medikamenten. "Diese Entwicklung beobachten wirmit Sorge - denn wenn Arzneien bedenkenlos gegen Kopfschmerzeneingenommen werden, kann das die Symptome sogar noch verstärken.Deutlich wirksamer ist es, langfristig an der Ursache anzusetzen undKopfschmerzen vorzubeugen", erklärt Berninger. RegelmäßigeKopfschmerzen bei Kindern und Jugendlichen führen oft zu psychischenProblemen. Betroffene entwickeln darüber hinaus häufig lebenslangechronische Kopfschmerzen.Was hilft gegen einen dicken Kopf?Ein gesunder und aktiver Lebensstil kann viel dazu beitragen,Kopfschmerzen bei Schülern vorzubeugen. "Besonders wichtig ist dieregelmäßige Zufuhr von vollwertigen Kohlenhydraten, daher solltenkeine Mahlzeiten ausfallen. Auch eine Trinkmenge von mindestens zweiLitern Wasser am Tag sowie regelmäßige und ausreichendeSchlafenszeiten sind von großer Bedeutung. Zudem sollten Kinder undJugendliche mindestens 90 Minuten pro Tag in Bewegung sein", rätBerninger. Wenn Kinder über längere Zeit Bildschirminhaltebetrachten, kann dies Kopfschmerzen auslösen. Ein angemessenes Pensuman nicht verplanter Freizeit trägt ebenfalls zur Prävention bei.Aufklärung für Schüler, Eltern und LehrerDas bundesweite Projekt "Aktion Mütze - Kindheit ohneKopfzerbrechen" klärt Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte und Elternmit der Unterrichtseinheit "Mütze hat den Kopfschmerz satt" über dieUrsachen und Maßnahmen zur Prävention von Kopfschmerzen bei Kindernund Jugendlichen auf. Zudem sensibilisiert es für die Auswirkungeneines unreflektierten Gebrauchs von Medikamenten. Seit Herbst 2015haben über 100.000 Kinder und Jugendliche mit den Materialiengearbeitet. Unterstützt wird das Projekt von der SBK. "Wir erkennen,dass eine frühzeitige Aufklärung über Kopfschmerzen bei Kindern undJugendlichen immer wichtiger wird. Deshalb freuen wir uns, alsgesetzliche Krankenkasse Partner der 'Aktion Mütze' zu sein undSchülern zu einem schmerzfreieren Alltag zu verhelfen. DennKopfschmerzen muss niemand einfach so hinnehmen - man kann vieldagegen tun", sagt Berninger.[1] Ergebnisse einer freiwilligen Befragung in 15 Bundesländernfür Eltern und Kinder von 2014-2017. Die Befragung erhebt erstmalsumfassende und international vergleichbare Daten zurKopfschmerzprävalenz und -versorgung bei Kindern und Jugendlichen inDeutschland. 