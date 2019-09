"Kopfverletzungen sind am häufigsten" / Unachtsamkeit und Alkoholeinfluss für Unfälle mit E-Scootern verantwortlich (FOTO)

Berlin (ots) -Seit rund drei Monaten fahren elektrisch betriebene Roller durchdie Straßen der Großstädte. Das Unfallgeschehen zeigt: Viele Fahrerunterschätzen die Geräte oder gehen fahrlässig mit ihnen um. "Stürzemit dem E-Scooter ereignen sich häufig bei Fahrten unterAlkoholeinfluss, durch Unachtsamkeit im Straßenverkehr oder weil dieFahrerinnen und Fahrer die Geschwindigkeit und die Handhabungunterschätzen", sagt Anika Wichmann, Unfallchirurgin amUnfallkrankenhaus Berlin.Diese Hauptunfallursachen bestätigte auch die Berliner Polizei alssie kürzlich eine Statistik zum Unfallgeschehen veröffentlichte:Innerhalb der ersten drei Monate wurden in Berlin 74 Verkehrsunfälleunter der Beteiligung von E-Scootern polizeilich registriert. In 65Fällen hatten die Fahrenden die Unfälle selbst verschuldet.Die Bandbreite der durch Unfälle mit E-Scootern hervorgerufenenVerletzungen ist nach Aussage von Wichmann groß. Sie reicht vonleichteren Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden bis hin zuSchädel-Hirn-Traumata und Frakturen im Bereich der Wirbelsäule undvor allem der Beine und Füße. Wichmann: "Kopfverletzungen sind nachunserer Erfahrung am häufigsten, außerdem kommt es relativ häufig zuFrakturen. Diese waren vor allem kombiniert mit Weichteildefekten,die schwersten Verletzungen, die wir bislang gesehen haben."Damit es nicht zu solch schweren Verletzungen kommt, sollten dieNutzerinnen und Nutzer von E-Scootern einige Regeln beachten:- Helme sind zwar keine Pflicht, zur eigenen Sicherheit solltejedoch immer einer getragen werden. Reflektierende Kleidungverringert das Risiko, übersehen zu werden.- E-Scooter gehören auf Radwege. Wenn diese fehlen, muss dieFahrbahn genutzt werden. Gehwege und Fußgängerzonen sind tabu.- Fahrbahnwechsel und Richtungsänderungen müssen angekündigtwerden.- E-Scooter sind nur für eine Person zugelassen. Personentransportoder Anhänger sind nicht gestattet.- Vorsicht bei Alkohol am Lenker: Es gelten dieselbenAlkoholgrenzwerte wie beim Autofahren- Nicht ablenken lassen: Während der Fahrt nicht aufs Handyblicken oder mit Kopfhörern Musik hören.Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) geht noch einenSchritt weiter: "Scooter bräuchten zum Beispiel dringend einenBlinker. Denn im Gegensatz zum Fahrradfahren sollten beimE-Scooterfahren die Hände unbedingt am Lenker bleiben, um dieStabilität des Fahrzeugs nicht zu gefährden. Solange Scooter solchgrundlegende Sicherheitsstandards nicht erfüllen, raten wir, siestehen zu lassen und lieber das Rad zu nutzen", sagt Gregor Doepke,Pressesprecher der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).Selbst wenn die Scooter abgestellt sind, können sie noch eineGefahrenquelle sein: Viele Nutzer 'parken' die Tretroller fahrlässigmitten auf dem Gehweg. Dort werden sie zu Stolperfallen für andere,insbesondere für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oderSehbehinderung.Passieren Unfälle mit dem E-Scooter auf dem Weg zur oder von derArbeit nach Hause, springen die Berufsgenossenschaften undUnfallkassen ein. Doepke: "Unternehmen, die Scooter für Fahrwege imBetrieb anschaffen, müssen die Beschäftigten entsprechendunterweisen. Wir empfehlen aber, Verkehrssicherheit auf allen Wegenzum Thema zu machen. Ist ein E-Scooter zum aktuellen Zeitpunkt dasrichtige Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit oder zum Termin?Solche Diskussionen gehören zu einer guten Kultur der Prävention.Dafür werben Berufsgenossenschaften und Unfallkassen in ihrerPräventionskampagne kommmitmensch."Hintergrund "kommmitmensch"kommmitmensch ist die bundesweite Präventionskampagne vonBerufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihrem SpitzenverbandDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Hintergrund ist, dassdie Zahl der Arbeitsunfälle in den vergangenen Jahren nicht mehrdeutlich gesunken ist. Um dem Ziel der Vision Zero, einer Welt ohneArbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen, weiter näher zukommen, braucht es deshalb einen ganzheitlichen Ansatz: kommmitmenschunterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen dabei, einePräventionskultur zu entwickeln, in der Sicherheit und GesundheitGrundlage allen Handelns sind.Weitere Informationen unter: www.kommmitmensch.dePressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Präventionskampagne kommmitmensch, übermittelt durch news aktuell