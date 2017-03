Kopflaus-Risiko Selfie Selbstporträts mit Freundinnen fördern Verbreitung der Parasiten

Baierbrunn (ots) - Von Kopfläusen werden neben acht- biselfjährigen Kindern zunehmend auch weibliche Teenager befallen. "DieMädels stecken beim Selfie-Machen gerne die Köpfe zusammen", sagtProfessor Hermann Feldmeier vom Institut für Mikrobiologie undHygiene an der Berliner Charité im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau". Läuse gelangen fast immer durch direkten Haarkontakt aufden nächsten Kopf. "Eine Übertragung durch Textilien und Gegenständeist zwar theoretisch denkbar, spielt aber praktisch keine Rolle", soFeldmeier. In Studien wurden an Kopfbedeckungen und Bettwäschebetroffener Kinder keine Läuse gefunden. Sollte doch einmal einExemplar den Kopf verlassen, hat es schlechte Karten: "Bereits nachvier Stunden ohne Blut ist die Laus so stark ausgetrocknet, dass sienicht mehr saugen kann", erklärt der Experte. Deshalb sind die vonvielen Eltern betriebenen Desinfektions- und Hygienemaßnahmenüberflüssig.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2017 B liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell