Unterföhring (ots) -Gut geköpft ist halb gewonnen? Kai Pflaume (Bild), Tom Beck, MarioBasler, Thore Schölermann, Giovanni Zarrella und Axel Stein spielenbei der ersten "Headis Team-WM" auf ProSieben um den Sieg an derTischtennisplatte - jeweils an der Seite eines "Headis"-Profis.Welches Team köpft sich nach vorn und gewinnt das"Kopfballtischtennis"-Turnier? ProSieben zeigt das Sportevent "Die 1.Headis Team-WM" am Samstag, 23. März, um 20:15 Uhr.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell