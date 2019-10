Kopf schlägt Bauch - so stehen die Deutschen zu ihrem Auto (FOTO)

Saarbrücken (ots) -Pure Liebe oder reine Vernunft? Wenn es ums Auto geht, ist für dieAutofahrer in Deutschland beides wichtig. Zu diesem Ergebnis kommteine aktuelle repräsentative forsa-Studie im Auftrag vonCosmosDirekt. Demnach spielen für 88 Prozent der Befragtenfinanzielle Aspekte beim Autokauf eine wichtige Rolle, für 83 Prozentgehört eine umfassende Sicherheitsausstattung zu ihrem Traumautodazu. Nach der Anschaffung ist und bleibt das Verhältnis derdeutschen Autofahrer zu ihren Fahrzeugen eine emotionaleAngelegenheit: Jeder Dritte bezeichnet das eigene Auto als "einenguten Freund und Begleiter" und fast ein Viertel der Befragten iststolz auf den eigenen Wagen.Für ihre Emotionalität sind die Menschen in Deutschland in derRegel nicht bekannt. Eine der wenigen Ausnahmen: Autos. Tatsächlichist aber für 62 Prozent der befragten Autofahrer das Automittlerweile ein reines Fortbewegungsmittel, die Entscheidung füroder gegen ein Fahrzeug ist für 46 Prozent strikt vernunftgetrieben.Das belegt die repräsentative Studie "Einstellungen zum eigenen Auto"des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt,dem Direktversicherer der Generali in Deutschland.FINANZIELLE ASPEKTE BEIM AUTOKAUF IM VORDERGRUNDSchon bei der Anschaffung eines Wagens müssen sichKaufinteressenten Gedanken dazu machen, worauf es ihnen besondersankommt. Ganz oben auf der Liste: finanzielle Aspekte. 88 Prozentgeben an, dass Kaufpreis, Finanzierungsmöglichkeiten und ein hoherWiederverkaufswert eine wichtige oder sogar sehr wichtige Rollespielen. Erst auf Rang zwei folgen mit 86 Prozent emotionalereFaktoren wie ein gutes Fahrgefühl. Mit 79 Prozent messen immerhinfast vier von fünf Befragten einer hohen Umweltfreundlichkeit einegroße Bedeutung bei. Design und Farbe sowie Image und Prestige desAutos bzw. der Marke landeten in der Befragung mit 46- bzw. 19Prozent auf den hinteren Plätzen.FREUND AUF VIER RÄDERNTrotzdem: So ganz lässt die Deutschen ihre Liebe zum Auto nichtlos. Für 33 Prozent der befragten Autofahrer ist das Fahrzeug "einguter Freund und Begleiter" und mit 23 Prozent bekundet fast einViertel, stolz auf ihr Auto zu sein. Manchmal wird das Verhältnisrichtig persönlich: 18 Prozent der Befragten geben zu, ihr Fahrzeugmanchmal zu loben oder mit ihm zu schimpfen, während immerhin noch 10Prozent eine so enge Beziehung zu ihrem Wagen haben, dass sie ihmeinen Namen gegeben haben.TRAUMAUTOS SIND SICHER UND UMWELTFREUNDLICHDie Frage, ob sie ihren jetzigen fahrbaren Untersatz als"Traumauto" bezeichnen würden, beantworten nur fünf Prozent derUmfrageteilnehmer mit ja. In dieser Kategorie landet ein Auto nachEinschätzung der Befragten dann, wenn es sich durch eine umfassendeSicherheitsausstattung (83 Prozent), hohe Umweltverträglichkeit (66Prozent), hohen Komfort (53 Prozent) sowie umfassendeAssistenzsysteme (52 Prozent) auszeichnet.WAS MAN LIEBT, DAS SCHÜTZT MANEgal ob das Verhältnis zum eigenen Auto eher rational oderemotional geprägt ist, optimal versichern sollte man eine solcheAnschaffung in jedem Fall. Dabei ist es wichtig, die aktuelleKfz-Versicherung regelmäßig zu überprüfen und mit anderen Angebotenzu vergleichen; neben dem Preis sind auch die Leistungen relevant,insbesondere, wenn es zum Schadenfall kommt . Laut Frank Bärnhof,Experte für Kfz-Versicherungen bei CosmosDirekt, ist der Herbstanfanggenau die richtige Gelegenheit dafür: "Wer sich für das kommende Jahrneu orientieren möchte, sollte im Hinterkopf behalten: Dieordentliche Kündigung des KFZ-Vertrags muss bis zumKündigungsstichtag am 30. November dem KFZ-Versicherer vorliegen. Nurdann kann ein neuer Vertrag für das neue Jahr abgeschlossen werden."Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Studie"Einstellungen zum eigenen Auto" benötigen, wenden Sie sich gerne anden Pressekontakt. Alles Wissenswerte über denKfz-Versicherungsschutz von CosmosDirekt gibt es unterhttp://cosmosdirekt.de/kfz-versicherung/ratgeber-kfz-versicherung/.#autoliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen undflexiblen Online-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rundum die Uhr setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in derVersicherungsbranche. Zum Angebot zählen private Absicherung,Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kunden vertrauen aufCosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 14 Milliarden EuroBeitragseinnahmen sowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößteErstversicherungskonzern auf dem deutschen Markt. Zum deutschen Teilder Generali gehören die Generali Deutschland Versicherung,AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt, Dialog, CentralKrankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung und DeutscheBausparkasse Badenia.Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig.Bitte informieren Sie uns, wenn Sie keine weiteren Informationen mehrvon uns wünschen. Wir werden Ihre Daten dann aus unserem Verteilerlöschen.Pressekontakt:Susanne PaulBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7560Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell