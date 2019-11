Kopf beim Tabletten-Schlucken leicht nach vorn neigen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Wer sich mit der Einnahme von Tabletten oder Kapseln schwertut, sollte auf dierichtige Technik achten. "Sitzen oder stehen Sie aufrecht", rät ApothekerinTatjana Zambo aus Gaggenau im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Nehmen Siedas Medikament in den Mund, und spülen Sie es mit einem großen Schluck Wasser(am besten stilles) hinunter." Dazu neigt man den Kopf leicht nach vorn - sogeht es leichter. "Bei Mundtrockenheit: einen Schluck Wasser vor der Einnahmetrinken. Das befeuchtet die Schleimhaut, und die Tablette gleitet besser."Wer bei der Einnahme trotzdem Schwierigkeiten hat, kann in der Apothekenachfragen, ob es den Wirkstoff in kleineren Tabletten oder in einer anderenDarreichungsform gibt, beispielsweise als Saft. Vom Apotheker erfahren Patientenauch, ob sie ihre Tablette teilen oder die Kapsel eventuell öffnen dürfen. Beimanchen Präparaten kommt dies nicht in Frage - wie bei Arzneimitteln mitverzögerter Wirkstoff-Freisetzung, zum Beispiel bestimmten Schmerzmitteln. "Siewürden erst zu stark wirken, dann würde die Wirkung zu früh nachlassen",erläutert Zambo. Auch ein Gel-Überzug aus der Apotheke könne beim Schluckennützlich sein: "Er macht Medikamente gleitfähiger."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 11/2019 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell