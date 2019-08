Kopf-Hals-Tumoren schonender behandeln / Zielgerichtete Therapie soll die Lebensqualität von Betroffenen verbessern

Bonn (ots) - In Deutschland erkranken pro Jahr rund 17.000Menschen an Krebs im Kopf- oder Halsbereich. Häufig ist eineInfektion mit dem Humanen Papillomvirus die Ursache. In diesen Fällenschlägt zwar die gängige Strahlen- und Chemotherapie sehr gut an,doch diese Behandlung schädigt auch gesunde Zellen und hat dahererhebliche Nebenwirkungen. Forscher am UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf wollen nun eine schonendere, gezielt gegen dieKrebszellen gerichtete Therapie entwickeln und so die Lebensqualitätder Patienten deutlich verbessern. Die Deutsche Krebshilfe fördertdas Projekt mit 232.000 Euro.Humane Papillomviren (HPV) sind vor allem als Auslöser vonGebärmutterhalskrebs bekannt. Sie sind aber auch fürKopf-Hals-Tumoren verantwortlich - Krebserkrankungen des Mund-, Hals-und Rachenraums. Ihre Häufigkeit steigt seit Jahren stetig an.Patienten mit diesem Krebstyp haben jedoch auch bei lokalfortgeschrittenen Tumoren gute Heilungschancen mit der gängigenBehandlung, bestehend aus einer intensiven Chemo- undStrahlentherapie mit oder ohne vorausgegangener Operation. Der Grund:HPV-infizierte Kopf-Hals-Tumorzellen sterben noch schneller an denFolgen der Bestrahlung als andere Krebszellen, weil sie dieStrahlenschäden in ihrem Erbgut schlechter reparieren können.Gezielter Angriff auf die Selbst-Reparatur der KrebszellenNeben der Bestrahlung ist oft gleichzeitig eine aggressiveChemotherapie erforderlich, um auch bei bereits vorhandenenMetastasen in den umliegenden Lymphknoten hohe Heilungsraten zugewährleisten. Das Problem: Diese kombinierte Behandlung hat oftschwere Langzeitnebenwirkungen - etwa ausgeprägte Schluck- undSprachstörungen sowie Innenohr- oder Nierenschäden.Wissenschaftler der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-,Ohrenheilkunde und des Labors für Strahlenbiologie amUniversitätsklinikum Hamburg-Eppendorf testen jetzt unter der Leitungvon Dr. Thorsten Rieckmann einen neuen, verträglicherenBehandlungsansatz mit einem gezielt gegen die Krebszellen gerichtetenWirkprinzip."Mithilfe einer spezifischen molekularen Tumortherapie nutzen wirdie Schwachstelle der HPV-bedingten Tumore aus und verstärken so dieWirkung der Strahlentherapie", erläutert Projektleiter Dr. Rieckmann.Der Vorteil der neuartigen Wirkstoffe: Diese hemmen spezifisch dasDNA-Reparatursystem der Zellen und wirken dadurch - im Gegensatz zurklassischen Chemotherapie - insbesondere gegen die bestrahltenTumorzellen und nur geringfügig gegen gesunde Zellen. Die durch dieHPV-Infektion bereits geschwächten Krebszellen verlieren so weiterihre Fähigkeit zur Selbst-Reparatur und reagieren noch empfindlicherauf die Bestrahlung.Schonendere Therapie bei verbesserter WirksamkeitIm Labor wollen die Forscher nun die Grundlagen für spätereklinische Studien schaffen. "Unsere Erkenntnisse sollen sobald wiemöglich in der klinischen Praxis zum Einsatz kommen", so Rieckmann.In Zukunft soll die spezifischere und deutlich schonendere Behandlungdie heute parallel zur Strahlentherapie verabreichte Chemotherapieersetzen. Möglicherweise kann sie auch die nötigeBestrahlungsintensität verringern - für eine bessere Lebensqualitätder Patienten bei gleichzeitig hohen Heilungschancen."Innovative Forschungsprojekte zu fördern, die möglichst schnellden Patienten zugutekommen, ist ein Kernanliegen der DeutschenKrebshilfe", betont Gerd Nettekoven, Vorstandsvorsitzender derDeutschen Krebshilfe. "Nur wenn wir die Krebsforschung weitervoranbringen, können wir auch die Versorgung krebskranker Menschenweiter verbessern."Hintergrund und weitere InformationenAls Kopf-Hals-Tumore werden Krebserkrankungen der Mundhöhle, desRachens, des Kehlkopfes, der Nase und der Nasennebenhöhlenzusammengefasst. Zu den bedeutendsten Risikofaktoren zählen Tabak-und Alkoholkonsum sowie eine Infektion mit dem Humanen Papillomvirus(HPV). Männer erkranken durchschnittlich mit 64 Jahren, Frauen mit 66Jahren.Die Deutsche Krebshilfe bietet zahlreiche kostenloseInformationsmaterialien für Betroffene an(www.krebshilfe.de/infomaterial-fuer-betroffene), unter anderem dieblauen Ratgeber "Rachen- und Kehlkopfkrebs" sowie "Krebs im Mund-,Kiefer- und Gesichtsbereich". Eine persönliche Beratung bietendarüber hinaus die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des INFONETZKREBS unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 80708877.Projektnummer: 70113259Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell