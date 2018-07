Koovs: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Der Kurs der Aktie Koovs stand am 09.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 18,8 GBP. Der Titel wird der Branche "Internet Einzelhandel" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Koovs entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Koovs erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Koovs vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (100 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 431,91 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 18,8 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Koovs erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Koovs von 18,8 GBP ist mit +14,63 Prozent Entfernung vom GD200 (16,4 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,7 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +19,75 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Koovs-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Koovs. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 50,69 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Koovs momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Koovs ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,26). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Koovs wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.