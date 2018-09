Koordinierung und Austausch: China bringt Integration in globale Governancen für Internetsicherheit mit schnellem Schritt voran

Peking (ots/PRNewswire) - Vorfälle wie die Verbreitung vonErpresserviren, TSMCs Produktionssuspension sowie die böswilligeVerwertung von Gesundheitsdaten in Singapur stellen allesamt dieAuswirkungen von Internetbedrohungen für die Offline-Welt unterBeweis. Auf der Konferenz für Internetsicherheit (Internet SecurityConference, ISP), die vom 4.-6. September stattfand, forderten ChinasExperten und Fachkräfte für Internetsicherheit globale Koordinierungund Austausch, um Big Data in einer Ära, die ein vonInternetsicherheit geprägtes Zeitalter ablöst, überwachen undkontrollieren zu können.Das Leben wird einfacher, da mit nur einem Klick auf demSmartphone-Screen Einkäufe zu unseren Haustüren geschickt werden undwir mit selbstfahrenden Fahrzeugen jedes Ziel erreichen können. Dochdie Gefahren, die diese Annehmlichkeiten bergen, wenn dieentsprechenden Daten gestohlen und missbraucht werden, dürfen nichtunterschätzt werden.Qi Xiangdong, stellvertretender Vorsitzer der ISC und Experte fürInternetsicherheit, führte die Cybersicherheitsvorfälle dervergangenen Jahre als Beweis dafür an, dass die Sicherungssysteme vonUnternehmen, Netzwerkisolierung und selbst die Vorkehrungen derkompetentesten Sicherheitsabteilungen allesamt versagt hätten, woranüberholte Technologien jedoch keinerlei Schuld trügen. Er erklärteweiter, dass die gewaltigen Veränderungen innerhalb derInformationsarchitektur wie künstliche Intelligenz, Big Data,Internet der Dinge, Blockchain und andere neuartigeTechnologieanwendungen die Grenzen des herkömmlichen Internetsmodifiziert hätten und somit mehr Anschlusspunkte und größerer Raumfür Cyberangriffe und Sicherheitslücken entstanden wären.Der neueste Kaspersky Lab-Bericht wies auf die nahezu 18.000Malware-Varianten hin, die während der zweiten Jahreshälfte 2017 inindustriellen Automatisierungssystemen entdeckt wurden, wobei derEnergiesektor am stärksten betroffen war.So wie intelligente Herstellungsprozesse zu einem deraufstrebenden Wachstumstreiber der chinesischen Wirtschaft werden,erlebt die Cybersicherheitsbranche Chinas ebenfalls einexplosivartiges Wachstum. Laut Qi Xiangdong wird der chinesischeInternetsicherheitsmarkt bis zum Jahr 2022 ein Volumen von über 100Milliarden Yuan erreicht haben.Gegenwärtig haben sämtliche Staaten der Welt ihreRechtsvorschriften in Bezug auf nationale Sicherheit verschärft, umder zunehmenden Bedrohung durch Cyberterrorismus undCyberkriminalität entgegenwirken zu können. Brett Williams, Gründerdes US-amerikanischen Netzwerksicherheitsunternehmens IronNetCybersecurity, erklärte, dass die kommende Dekade entscheidendenEinfluss auf globale Governancen für Internetsicherheit nehmen werde.Er fügte hinzu, dass die herkömmliche "Angriffs- undVerteidungs"-Vorgehensweise geändert werden müsse und allumfassendeSicherheitskonzepte internationaler Kooperation bedürften.Qi Xiangdong sieht die Gesamtheit der Länder als eineGemeinschaft, die dasselbe "Cyber-Schicksal" teilt. "Die Integrationvon Big Data nationaler und globaler Netzwerke, das Überwachen undReagieren auf die Sicherheitssituation in einem intelligenteren undganzheitlicheren Rahmen und sie in mit einem "Sicherheitsgehirn"auszustatten, stellt einen innovativen Lösungsansatz für dasBewältigen der neuen Herausforderungen dar. MultidimensionaleZusammenarbeit, die sich über den gesamten Globus erstreckt, ist vonden Entwicklungsprozessen auf dem Gebiet der Internetsicherheit nichtmehr wegzudenken", so Qi.Pressekontakt:Herr ChenTel.: 86 10 63076224Original-Content von: The Organizing Committee of the Internet Security Conference (ISP), übermittelt durch news aktuell