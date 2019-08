Koordinator Beyer für deutsche Führungsrolle bei EU-Mission im Golf

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte um die Sicherheit der Schifffahrtswege in der Straße von Hormus hat sich der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, für eine deutsche Führungsrolle bei einer EU-geführten Mission ausgesprochen.



"Wir haben sicherheitspolitische Interessen und Verantwortung in der Region. Die müssen wir wahrnehmen, sagte der CDU-Politiker der "Passauer Neuen Presse" (Montag). "Deutschland sollte jetzt bei einer EU-Mission eine Führungsrolle übernehmen."

Die Beteiligung an einer US-Mission lehnte Beyer ab. "Wenn sich Deutschland jetzt an einer von den USA geführten Mission beteiligen würde und es weiter eskalieren sollte, wäre die Gefahr groß, dass man in eine militärische Mission hineingezogen wird. Das kann nicht in unserem Interesse sein", warnte Beyer. Allerdings könnten sich eine US-Mission und eine EU-Mission ergänzen. "Das ist machbar."/shy/DP/zb