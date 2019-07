Kooperationsprogramm: Personio unterstützt als erste HR-Plattform ab sofort auch Steuerberater bei der digitalen Personalarbeit

München (ots) - Personio, Münchner Anbieter der gleichnamigenHR-Softwarelösung für kleine und mittelständische Unternehmen,startet heute sein deutschlandweites Kooperationsprogramm mitSteuerberatern. Kanzleien werden dadurch insbesondere bei der bisherzeitaufwendigen und unübersichtlichen Zusammenarbeit mit Mandantenbei der Lohnabrechnung entlastet, während diese auch vonDSGVO-konformen Services im Bereich HR-Management und Recruitingprofitieren. Damit ermöglicht es Personio Steuerberatern, ihreBeratungskompetenz im Bereich Digitalisierung um das ThemaPersonalarbeit zu erweitern.Für Kanzleien und Steuerberater war insbesondere der Prozess derLohnbuchhaltung bislang immer mit enormem zeitlichen Aufwandverbunden. Personio beschleunigt, vereinfacht und strukturiert diesenProzess merklich. Die HR-Software ermöglicht zudem:- Verbesserte Effizienz und mehr Flexibilität: Die zentraleDatenhaltung ermöglicht es Beratern von überall aus auf wichtigeDokumente und Informationen beim Mandanten zuzugreifen.- Erweiterung des Beratungsspektrums: Durch die Zusammenarbeit mitPersonio können Steuerberater ihr Leistungsangebot um dieDigitalisierung von Personalprozessen erweitern und werden soattraktiver für Mandanten.- Mehr ertragreiches Beratungsgeschäft: Personio ermöglicht esKanzleien, sich noch stärker auf ihre Beratungstätigkeiten zufokussieren - durch die gewonnene Zeit können sie zusätzlicheertragreiche Mandate annehmen."Der digital affine Steuerberater von heute wird immer mehr auchzum Ansprechpartner für weitere Themen, die die digitale Zukunft vonUnternehmen betreffen. In der klassischen Finanzbuchhaltungbeobachten wir diese Entwicklung schon länger. Für Fragen desdigitalen Personalwesens wollen wir mit unserem KooperationsprogrammVorreiter sein und es unseren Partnern ermöglichen, ihre Mandantenbestmöglich zu unterstützen", so Michael Maier, Director Partnershipsbei Personio."Für die reibungslose Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist eineinheitlicher Wissens- und Informationsstand über Personaldatenunabdingbar. Personio erfüllt das perfekt und ist damit einwertvoller Partner für uns und unsere Mandanten", so Peter Kusel,Partner bei birkenmaier & kusel Steuerberatung.Mehr Informationen zum Kooperationsprogramm erhalten Steuerberaterunter https://personio.de/steuerberater.Über PersonioPersonio ist ein 2015 in München gegründetes Unternehmen fürPersonalverwaltungs- und Bewerbermanagement-Software. Diegleichnamige Softwarelösung ist spezialisiert auf Unternehmenzwischen 10 und 2.000 Mitarbeiter. Bereits über 1.500 Kunden nutzendas HR-Betriebssystem in über 35 Ländern. Abseits des Produkts agiertPersonio als Wissensvermittler in der HR-Branche und veranstaltetKonferenzen, Netzwerk-Events für HRler und berichtet imUnternehmensblog über wissenswerte HR-Themen. Alle weiterenInformationen unter www.personio.dePressekontakt:Fabian Zeitlerpersonio@piabo.net+49 (0) 30 2576205 275Original-Content von: Personio, übermittelt durch news aktuell