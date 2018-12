Kooperationen von LG SIGNATURE betonen die perfekte Einheit von Form und Funktion der Marke

Kreative Partnerschaften mit Influencern aus der Mode- undDesignwelt erschließen die außergewöhnliche Qualität der Luxuslinievon LGSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - LG SIGNATURE erhöht seineinternationale Marktpräsenz und Sichtbarkeit durch die Zusammenarbeitmit prominenten Größen aus Mode und Design. In der ModemetropoleMailand hat sich LG SIGNATURE mit namhaften Persönlichkeitenzusammengeschlossen, um die Designaussage und natürliche Nähe derProduktlinie zur Welt der Haute Couture und der Luxusartikelhervorzuheben.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8464351-lg-signature-fashion-design-partners/Die unterschiedlichen Bestandteile der Kampagne von LG SIGNATUREin Italien stellen das Design in den Vordergrund. Federica Fontana,als ehemaliges Model, Fernsehmoderatorin und Schauspielerin bekanntaus Film und Fernsehen, soll die Produktplatzierung durch Postings inden sozialen Netzwerken sicherstellen und Begeisterung für dieProdukte von LG SIGNATURE schaffen. Um die vielen Vorteile desProdukts zu vermitteln, wird sich außerdem Marco Bocci, einer derbekanntesten Schauspieler und Regisseure Italiens, für LG zuraußergewöhnlichen Leistung und dem edlen Design von LG SIGNATURE OLEDTV äußern.Darüber hinaus werden die Kreativdirektorin der Agentur GrumbleEleonora Carisi sowie die Modeikone und Inhaberin des Concept Stores"Wait and See" Uberta Zambeletti ein speziell für die sozialenNetzwerke gedrehtes Video-Fotografie-Projekt präsentieren - "The Artof Essence". Das Projekt soll Nutzer dazu inspirieren, die LGSIGNATURE Produkte durch ein Luxus- und Lifestyle-Storytelling zuentdecken. Diese in Mini-Videos und Fotos erzählten Stories stellenjedes Produkt für einen Tag als Protagonisten in den Mittelpunkt. Vonmorgens bis abends interagieren die Botschafter auf ungewöhnlicheWeise mit den Produkten und präsentieren so deren Funktionen, Designund Innovationen, die sie so hochwertig machen."Für uns ist es eine große Ehre mit weltbekannten italienischenMode- und Style-Experten zusammenzuarbeiten", so Präsident und CEOder Region Europa Brian Na. "Wir glauben, dass dieses erweitertePartnerschaftsprogramm ein wirksamer Weg ist, das kompromissloseDesign und die Premium-Qualität von LG SIGNATURE auf der Weltbühnebekanntzumachen. Jedes einzelne Produkt wurde auf wunderschön Weisesowie sehr durchdacht gestaltet und spiegelt die Art und Weise wider,wie Top-Modehäuser und etablierte Luxusmarken Waren kreieren, die fürsich selbst sprechen."Informationen zu LG SIGNATURELG SIGNATURE ist die Ultra-Premium-Marke von LG Electronics. Durchdie Symbiose des Besten aus LGs Technologie und Design in einer Markebietet LG SIGNATURE Kunden eine Kollektion, die subtile Eleganz undhochklassige Leistung aufweist. Zur Reihe der LG SIGNATURE-Produktegehören der Kühlschrank InstaView Door-in-Door(TM), die WaschmaschineTWINWash(TM), der Luftreiniger und das preisgekrönte "Wallpaper" OLEDTV W. Alle Produkte von LG SIGNATURE haben eines gemeinsam: ihrekompromisslose Qualität und ihr Fokus auf das Wesentliche. DieProdukte von LG SIGNATURE erhielten bereits etlicheBranchenauszeichnungen für ihre technische Innovation und ihranspruchsvolles Design, wie den CES Best of Innovation Award 2017,den iF Gold Award 2016 und den Red Dot Design Award 2016.Pressekontakt:Caridee KimE-Mail: caridee.kim@hkstrategies.comFestnetz: +82 2 2287 0929Original-Content von: LG SIGNATURE, übermittelt durch news aktuell