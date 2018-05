Kooperationen: vitabook holt Mondosano, Töchter & Söhne und PatientenverfügungPlus an Bord

Hamburg (ots) - Das MedTech-Unternehmen vitabook, einer derPioniere für elektronische Gesundheitsakten (eGA), hat sein Netzwerkmit Mondosano, Töchter & Söhne und PatientenverfügungPlus ausgebaut.Ziel ist es, den vitabook-Nutzern weitere individualisierte Lösungenzur Verfügung zu stellen.Mit dem Online-Gesundheitskonto bietet vitabook seit Jahren eineelektronische Gesundheitsakte, in der sämtliche persönlichenGesundheitsdaten wie Befunde, Laborberichte und vieles mehr digitalgespeichert werden. Der Patient hat so seinen Gesundheitsstatusständig selbst im Blick und kann seinen Ärzten bei Bedarf allerelevanten Informationen online zur Ansicht weiterreichen. Darüberhinaus erleichtern unterschiedliche Unterstützungsangebote den Umgangmit Erkrankungen. Diesen Bereich baut vitabook konsequent aus."Unsere User sollen bei vitabook passgenaue Lösungen für ihre ganzindividuellen Bedürfnisse finden. Wir verstehen uns als persönlicherGesundheitsassistent", so CEO Markus Bönig.Drei Kooperationen - drei neue LösungenMondosano: neue Behandlungsmethoden im BlickDurch die Zusammenarbeit mit Mondosano werden vitabook-Nutzerkünftig auf neue Behandlungsmöglichkeiten im Rahmen von klinischenStudien hingewiesen. "Viele Patienten sind an Informationen über denFortschritt der klinischen Forschung interessiert und schätzen dieMöglichkeit, an entsprechenden Studien teilzunehmen. Dadurch bekommenBetroffene die Chance, direkt von den neusten Erkenntnissen zuprofitieren", sagt Bönig. Gleichzeitig suchen Forschungseinrichtungenund forschende Pharma-Unternehmen Teilnehmer für klinische Studien.Mondosano hat zu diesem Zweck eine umfangreiche Datenbank erstellt,die interessierten Patienten einen sicheren und einfachen Zugang zuklinischen Studien ermöglicht. "Dabei werden unsere User lediglichinformiert und auf die Teilnahme an möglicherweise passenden Studienaufmerksam gemacht", betont der vitabook-Geschäftsführer. "Erst wennder Patient sich entscheidet, an einer Studie teilzunehmen, leitenwir ihn anonym an Mondosano weiter."Töchter & Söhne/curendo.de: Hilfe für pflegende AngehörigeDie Kooperation mit Töchter & Söhne richtet sich an pflegendeAngehörige. Töchter & Söhne bietet ihnen auf curendo.de qualifizierteOnline-Schulungen, die helfen, den Pflege-Alltag zu erleichtern.vitabook empfiehlt pflegenden Angehörigen diese digitaleHilfeleistung von Töchter & Söhne in dem vitabook-Gesundheitskonto,mit dem sie zum Beispiel auch Folgerezepte, Medikamente undHilfsmittel einfach online anfordern können. Für die Zukunft ist einAusbau der Kooperation durch ein Single-Sign-On bei curendo.de mitdem vitabook-Account geplant.PatientenverfügungPlus: Vorsorgedokumente einfach und schnellerstellenAlle erforderlichen, personalisierten Vorsorgedokumente für Unfalloder schwere Krankheit in einem Paket kann man sich online über dasVorsorgeportal PatientenverfügungPlus besorgen. Ein intelligenterFragebogen leitet einfach, verständlich und mit ausführlichenErklärungen durch den Erstellungsprozess. Die anwaltlich und ärztlichentwickelten Dokumente sind sofort ohne notarielle Beglaubigungwirksam. "Jeder weiß heute, wie wichtig es ist, Vorsorgemaßnahmen zutreffen", sagt Markus Bönig. "Trotzdem schieben viele dieses Themavor sich her, weil sie die zahlreichen, schwer verständlichenDokumente scheuen, nicht wissen, was genau sie benötigen oder ihnendie Notarkosten zu hoch sind. Darum stellen wir unseren Nutzern durchdie Kooperation mit PatientenverfügungPlus nun ein Tool zurVerfügung, mit dem jeder schnell und unkompliziert die notwendigenSchritte erledigen kann."Die Kooperationspartner:www.mondosano.dewww.curendo.dewww.patientenverfuegungplus.deÜber vitabookvitabook versteht sich als Gesundheits-Assistent des Bürgers undbetreibt zu diesem Zweck die Plattform vitabook-connect. Kliniken,Ärzte, Apotheken, aber auch Pflegedienste und Heime sowieSanitätshäuser sind damit verbunden. Kernstück derBasis-Infrastruktur für das deutsche Gesundheitswesen ist dasjeweilige Gesundheitskonto des Bürgers. Hier lassen sichGesundheitsdaten unter der alleinigen Hoheit des Patienten sicheraufbewahren. Werden Patienten aus einer Klinik entlassen, können dieEntlassdokumente direkt in das jeweilige Konto übermittelt werden.Außerdem lassen sich Transaktionen, wie das Bestellen von Rezepten,das Anfordern von Medikamenten und Hilfsmitteln über die Plattformsteuern. Seit Gründung im Jahr 2012 wurden bereits 2,5 Mio.
verschreibungspflichtige Medikamente über das Unternehmen geordert.
Darüber hinaus finden Patienten hier passgenaue Informationen und
Assistenzangebote für ihre jeweilige Situation.
Die Daten werden stark verschlüsselt und liegen in der Microsoft
Cloud Deutschland, also hochgesichert in zwei deutschen
Telekom-Rechenzentren.
www.vitabook.de