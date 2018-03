Kooperation zwischen cobra und der Deutschen Post (FOTO)

Bonn, Konstanz (ots) -Startschuss für die Kooperation zwischen dem CRM Spezialist cobraund der Deutschen Post: Ab sofort bietet cobra ihren Kunden denSIMSme Business Messenger an, der von der Deutschen Post entwickeltwurde. Die App ist für die vertrauliche geschäftliche Kommunikationausgerichtet und bietet enormen Schutz für den Versand von wichtigenInformationen und Dokumenten. Für cobra ist dies ein weitererMeilenstein zur Unterstützung ihrer Kunden bei der Umsetzung derAnforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung.Tagtäglich werden zwischen Mitarbeitern sensible Informationen undDokumente über gängige Messenger mit Servern im Ausland versendet.Dabei braucht besonders die geschäftliche Kommunikation ein hohes Maßan Sicherheit. Das weiß auch die Deutsche Post und hat deshalb denSIMSme Business Messenger entwickelt. Die gesamtenKommunikationsdaten werden lokal und verschlüsselt in der Appgespeichert. Zudem werden versendete NachrichtenEnde-zu-Ende-verschlüsselt und auf den Servern, die ihren Sitz inDeutschland haben, nur zwischengespeichert, bis der Empfänger dieNachricht erhalten und geöffnet hat. Um zusätzlichen Schutz für diesensiblen Daten sicherstellen zu können, werden geöffnete Nachrichtentaggleich von den Servern gelöscht und bei nicht zugestelltenNachrichten erfolgt die Löschung spätestens nach 30 Tagen."Ich freue mich sehr über die Kooperation mit der Deutschen Post!Gerade im Hinblick auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist derSIMSme Business Messenger eine sehr hilfreiche App, um einevertrauliche und sichere geschäftliche Kommunikation gewährleisten zukönnen. Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung können so z. B.Rechnungen an Kunden oder auch die wichtigsten Informationen zumnächsten Termin an den Kollegen geschützt versendet werden. Besonderssensible Daten können Nutzer sogar als selbstzerstörende Nachrichtversenden. SIMSme Business ist somit eine tolle Ergänzung zu unsererCRM Version 2018 'DATENSCHUTZ-ready' und ich bin mir sicher, dassunsere Kunden stark davon profitieren können", so Jürgen Litz,Geschäftsführer der cobra GmbH."Bei SIMSme steht der Schutz der Daten an erster Stelle!" Dasmacht Marco Hauprich, Senior Vice President der Deutschen Postdeutlich: "Uns geht es hauptsächlich um den sicheren Austausch vongeschäftlichen Informationen. Damit dies auch garantiert werden kann,wird die App regelmäßigen Audits unterzogen. Mit cobra haben wireinen sehr guten Kooperationspartner gefunden, da eine sichereKommunikation - sowohl intern aber vor allem auch mit den Kunden -ein wichtiger Baustein für eine starke Kundenbeziehung ist." DerSIMSme Business Messenger kann individuell dem Corporate Design einesUnternehmens angepasst werden, indem das Logo eingefügt und die Farbeausgewählt werden kann. Zudem haben Anwender die Möglichkeit, einenunternehmenseigenen News-Channel zu gestalten, über den z. B. dieMitarbeiter über die neuesten Entwicklungen, Veröffentlichungen oderAuszeichnungen informiert werden können.Der SIMSme Business Messenger ist ab 3,00 Euro zzgl. MwSt. proNutzer im Monat erhältlich und läuft mit einer Mindestlaufzeit von 12Monaten.Pressekontakt:Samantha SchubertPresse- und Öffentlichkeitsarbeitcobra computer's brainware GmbHWeberinnenstraße 778467 KonstanzTelefon: 07531 8101-37samantha.schubert@cobra.deOriginal-Content von: cobra computer's brainware GmbH, übermittelt durch news aktuell