Kooperation zwischen Sky und ZDF: Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Bayern München am 2. November 2019 live im Free-TV

Unterföhring (ots) -- Parallele Live-Übertragung des Spiels Frankfurt gegen Bayern beiSky und dem Zweiten- Partie bleibt Bestandteil der Original Sky Konferenz- Sky Experte Dietmar Hamann begleitet das Spiel als Gesprächsgastim ZDF- Umfassende Promotion der Bundesligaübertragungen auf Sky durchprominent platzierte WerbespotsUnterföhring, 18. Oktober 2019 - Eine besondere Aktion bieten Skyund das ZDF allen Fußballfans in Deutschland. Am 10. Spieltag wirddas ZDF ein Fußball-Bundesliga-Highlight live zeigen: EintrachtFrankfurt gegen Bayern München am 2. November 2019 um 15:30 Uhr. Diebeiden Sender werden das Live-Spiel parallel übertragen. Sky wirdsein qualitativ hochwertiges Bundesliga-Produkt im Rahmen derÜbertragung umfassend promoten. Zum einen wird der Sky ExperteDietmar Hamann als Gesprächsgast des ZDF vor Ort sein, zum anderenschaltet Sky prominent platzierte Werbespots.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights &Commercialization Sky Deutschland: "Wir ermöglichen dem ZDF dieLive-Übertragung des Bundesligaspiels Eintracht Frankfurt gegenBayern München. Damit betreiben wir Werbung für unser SkyBundesliga-Produkt und für den deutschen Fußball im Allgemeinen.Durch die Kooperation mit dem reichweitenstarken ZDF machen wir dasSpiel einem besonders großen TV-Publikum zugänglich."ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Die Begegnung versprichtgroßartigen Sport, das haben die jüngsten Spiele von EintrachtFrankfurt gegen Bayern München gezeigt. Wir freuen uns deshalb, denZDF-Zuschauern ein weiteres Bundesliga-Topspiel live präsentieren zukönnen. Das ist eine echte Win-win-Situation: für die Fans, für dieLiga und für beide Sender."Sky beginnt seine Berichterstattung am Samstag, 2. November 2019wie gewohnt um 14.00 Uhr, im ZDF melden sich die Moderatorin KatrinMüller-Hohenstein und Sky Experte Dietmar Hamann live ab ca. 15.15Uhr aus Frankfurt. Reporter der Partie ist Oliver Schmidt. Das Spielwird parallel auch auf Sky ausgestrahlt. Zudem wird es Bestandteilder Original Sky Konferenz sein.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell