Kooperation zwischen CSS und aosphere hebt globales Threshold Management auf eine neue Ebene

London (ots/PRNewswire) - Der globale RegTech-Anbieter Compliance SolutionsStrategies (CSS) freut sich, seine Zusammenarbeit mit aosphere LLP, einemTochterunternehmen der internationalen Anwaltskanzlei Allen & Overyanzukündigen. CSS wird die detaillierten Rechtsgutachten und Berichte über dieGesetzgebung zur globalen Offenlegung von Aktionären, die imOnline-Rechtsservice Rulefinder Shareholder Disclosure (SD) von aosphereenthalten sind, nutzen, um seine Signal-Softwareplattform, die führendeRegelmaschinenlösung für das Management von globalen Eigentumsschwellen und dieÜberwachung von Positionslimits, weiter zu verbessern.Über Änderungen zu den Offenlegungspflichten von Beteiligungen in verschiedenenJurisdiktionen informiert zu bleiben und darauf zu reagieren ist eine gewaltigeHerausforderung für globale Anlagespezialisten. Seit der Gründung im Jahr 2015und unter Einsatz des hauseigenen Teams von Rechtsexperten von CSS hat Signalseinen Kundenkreis um führende Hedgefonds und globale Vermögensverwalter inEuropa und Nordamerika erweitert. Heute deckt die Lösung eine Vielzahl vonAnforderungen ab, darunter eine umfangreiche Offenlegung von Beteiligungen unddie Überwachung von Positionslimits sowie die Einhaltung von Einschränkungen beiemittentenspezifischen Limits, sensiblen Branchen und Übernahmeausschüssen.Durch die Zusammenarbeit zwischen CSS und aosphere können die Benutzer vonSignal sicher sein, dass die Offenlegungspflichten genau befolgt werden undtransparent sind, da die umfassendsten rechtlichen Daten überOffenlegungspflichten von Beteiligungen auf dem Markt integriert und durch dieExpertise des internen Teams von CSS ergänzt werden."Wir freuen uns, das Signal-Compliance-Angebot von CSS mit unserem erstklassigenRulefinder-Service zu ergänzen, der eine detaillierte Analyse der globalenBerichtspflichten ermöglicht", sagte Marc-Henri Chamay, Chief Executive vonaosphere LLP.Signal rationalisiert den Investmentmanagementprozess und liefert sofortigeGrößen- und Effizienzsteigerungen durch die Automatisierung vonPortfolioüberwachung und -Reporting. Das Produkt wird in der Cloud über eingehostetes Modell oder innerhalb der internen Compliance-Infrastruktur einesKunden bereitgestellt, wodurch Benutzer Zugriff auf eine einzige Plattformhaben, um alle ihre globalen Offenlegungs- und Positionslimitanforderungen zuverfolgen. Signal vergleicht Beteiligungen mit relevanten Regulierungs- undBörsenschwellen in mehr als 90 Ländern, gibt sofortige Warnmeldungen aus, wennHandlungsbedarf besteht, und generiert vorab ausgefüllte Offenlegungsmeldungenfür regulatorische Anmeldepflichten."Unsere strategische Zusammenarbeit mit aosphere baut auf dem intellektuellenKapital unseres Teams von Rechtsexperten auf und bringt signifikanteVerbesserungen für Signal, das ein Ankerprodukt innerhalb der globalenregulatorischen Lösungen von CSS ist", sagte John Lee, President von CSS. "Dawir kontinuierlich in die Signalplattform investieren, wird die Nutzung derregulatorischen Abdeckung und des Fachwissens von aosphere dazu beitragen, dieBereitstellung zusätzlicher "First-to-Market"-Produktmodule im kommenden Jahrund darüber hinaus zu beschleunigen."Informationen zu CSSCSS ist eine weltweite - datengesteuerte und serviceunterstützte -RegTech-Plattform mit einer umfassenden Reihe an Softwarelösungen, die durcheine zielgerichtete Fähigkeit für Managed Services unterstützt werden.CSS-Lösungen und -Dienstleistungen sind auf die vielfältigen regulatorischenCompliance-Anforderungen von Global Funds Reporting, Global TransactionReporting und Global Threshold Management ausgerichtet. Das Unternehmen betreutderzeit über 600 Softwarekunden in der Finanzdienstleistungsbranche, darunterHedgefonds, traditionelle Vermögensverwalter und Fondsverwalter, u. a. Tier-1Buy-Side- und Sell-Side-Institutionen. CSS ist in Bezug auf seine Größe und denUmfang seiner Angebote zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften einzigartig amMarkt positioniert. Diese Faktoren verleihen dem Unternehmen das Kapital und dieProduktpalette, um ein möglichst breites Spektrum an regulatorischenAnforderungen zu erfüllen, während es gleichzeitig die Flexibilität behält, miteinzelnen Kunden zusammenzuarbeiten, um ein umfassendes und langjährigesProgramm zur Einhaltung der Vorschriften auf globaler Ebene zu entwickeln und zuunterstützen. Das Unternehmen ist international sowohl in Nordamerika als auchin Europa präsent und verfügt über Niederlassungen mit direktem Kundenkontakt inNew York, London, Dublin, Amsterdam und Stockholm. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.compliancesolutionsstrategies.com oder folgen Sie uns aufTwitter: @CSSregtech.Informationen zu aosphereZur Kundenbasis von aosphere, einer Tochtergesellschaft der führendeninternationalen Kanzlei Allen & Overy LLP, zählt eine beeindruckende Liste vonmehr als 500 weltweit führenden Investmentbanken, Vermögensverwaltern undFondsgesellschaften. aosphere verfügt über Kompetenzen in Schlüsselbereichen wieder Offenlegung von Beteiligungen (einschließlich Leerverkäufe), Restriktionenfür grenzüberschreitende Vermarktung, Datenschutz und Derivate und bietet aufdieser Grundlage abonnierbare Produkte, die den Kunden dabei helfen, rechtliche,regulatorische und operative Risiken zu verringern. www.aosphere.comKONTAKTINFORMATIONEN:Compliance Solutions Strategies (CSS)Natalie Silverman646-952-2514natalie.silverman@cssregtech.com