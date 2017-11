Kooperation von vitabook und datapeutics: Risiken unerwünschter Nebenwirkungen besser ermitteln

Hamburg (ots) - Viele Patienten wissen nur wenig über die zum Teillebensgefährlichen Nebenwirkungen ihrer Medikamente - vor allem, wennsie mehrere einnehmen müssen. Eine Kooperation zwischen vitabook unddatapeutics ermöglicht es Patienten zukünftig, sich individuell undumfassend über mögliche Risiken zu informieren. Zudem können mitHilfe von künstlicher Intelligenz die Gründe für Nebenwirkungenanalysiert werden."datapeutics liefert einen echten Mehrwert für den Patienten undNutzer unseres Gesundheitskontos", so Markus Bönig, Geschäftsführervon vitabook, dem führenden deutschen Anbieter digitalerGesundheitskonten. Die bisherigen Funktionen desvitabook-Gesundheitskontos - wie etwa das Speichern von Diagnosen,Laborwerten oder einem Medikationsplan - werden durch dieSoftware-Lösungen von datapeutics um die Möglichkeit erweitert,persönlich abgestimmte Informationen zu den Gefahren unerwünschterArzneimittelwirkungen zu erhalten - einfach und gut verständlich.Klare Informationen statt Textlawinen"Die meisten Bundesbürger finden sich in den Textlawinen derBeipackzettel nur schwer zurecht", stellt Christian Hachenberg,Geschäftsführer von datapeutics, fest. Die Lösung datapeutics Profilestellt darum die wichtigen Informationen der Beipackzettel zuNebenwirkungen nutzerfreundlich und unkompliziert dar und zwar fürsämtliche Medikamente, die der Nutzer einnimmt. Ein weiteres Plus zumherkömmlichen Beipackzettel: Die Gesamthäufigkeit bestimmterNebenwirkungen kann speziell für den vitabook-Nutzer ermitteltwerden.Analysen zu Ursachen von Nebenwirkungen mit Hilfe von künstlicherIntelligenzSogar die Ursachen auftretender Symptome bei der Einnahmebestimmter Medikamente können mit Hilfe des datapeutics SymChecküberprüft werden. Genutzt werden hierfür, wie bei Anwendungen derkünstlichen Intelligenz, statistische Algorithmen. Damit kann dervitabook-Nutzer die Symptome sowohl behandelnden Ärzten als auchAufsichtsbehörden beziehungsweise der Versorgungsforschung über seinvitabook-Gesundheitskonto fachgerecht melden. "vitabook erreicht mitdatapeutics durch das Plus an Informationen einen weiterenMeilenstein in der patientenzentrierten Medizin. Denn nur einaufgeklärter Patient kann ein mündiger Patient sein", so Bönig. Dieneue Funktion ist ab Frühjahr 2018 im vitabook-Gesundheitskontoverfügbar.Über vitabookvitabook ist der führende deutsche Anbieter digitalerGesundheitskonten. Das Unternehmen bietet Patienten eine Plattformfür seine Gesundheitsdaten - ähnlich wie beim Online-Banking könnendabei sämtliche medizinischen Daten von Ärzten, Kliniken, Laborenu.v.m. gesammelt sowie selbst verwaltet werden. Die Daten werdenstark verschlüsselt und liegen in der Microsoft Cloud Deutschland,also hochgesichert in zwei deutschen Telekom-Rechenzentren.www.vitabook.deÜber datapeuticsDie datapeutics GmbH aus Heidelberg ist ein Digital Health Startupgegründet von erfahrenen Wissenschaftlern und Experten auf dem Gebietder personalisierten Medizin sowie der Text- und Daten-Analyse. Eshat sich zum Ziel gesetzt, die digitale, personalisierte Medizin beimedikamenten-basierten Behandlungen mittels state-of-the-art Methodendes Text- und Data Mining sowie maschinellen Lernens für denPatienten voranzutreiben. Die Software-Lösungen datapeutics Alert,datapeutics Profile und datapeutics SymCheck helfen, überNebenwirkungen (unerwünschte Arzneimittelwirkungen, UAWs) individuellauf den Patienten und seine Medikation abgestimmt zu informieren undGefahren rechtzeitig zu erkennen. Alle Informationen liegen dabeiübersichtlich, up-to-date und evidenzbasiert in einer Datenbanksicher vor und können mittels einer standardisiertenAPI-Schnittstelle unter Nutzung von modernstenVerschlüsselungsstandards direkt in Drittanbieter-Lösungen integriertwerden. www.datapeutics.comPressekontakt:Weitere Informationenvitabook GmbHJessica TittelAlsterdorfer Markt 6, 22297 HamburgTel.: 040 537 98 1563E-Mail: jessica.tittel@vitabook.dedatapeutics GmbHChristian Hachenberg, GeschäftsführerTel.: 01577 2415 811E-Mail: christian.hachenberg@datapeutics.comOriginal-Content von: vitabook, übermittelt durch news aktuell