Kooperation von myTomorrows und Emmaus Life Sciences Inc für den verfrühten Zugang zur Behandlung der Sichelzellerkrankung in der EU, Türkei, im Nahen Osten und in Südamerika

Amsterdam (ots/PRNewswire) -myTomorrows und Emmaus Life Sciences, Inc. ("Emmaus") geben dieVerfügbarkeit eines Programms für den frühzeitigen Zugang zupharmazeutischem L-Glutamin (orales Pulver) zur Behandlung vonPatienten mit Sichelzellerkrankung bekannt. Hierbei handelt es sichum eine gesonderte Behandlungsoption für Patienten bei denen sonstigeverbleibende Behandlungsoptionen erschöpft sind. Dieses frühzeitigeZugangsprogramm, welches derzeit im Rahmen von individuellenHeilversuchen läuft, bietet Ärzten in der EU, in der Türkei, im NahenOsten und in Südamerika die Möglichkeit, in Frage kommenden PatientenL-Glutamin vor der lokalen Zulassung zu verschreiben. L-Glutaminwurde am 7. Juli 2017 in den USA unter dem Handelsnamen Endari(TM)für die Behandlung der Sichelzellerkrankung bei Erwachsenen undKindern ab 5 Jahren zugelassen. Bei der 59. Jahrestagung der AmericanSociety of Hematology (ASH) am 11. Dezember 2017 in Atlanta, Georgia,kündigte Emmaus die Verfügbarkeit von L-Glutamin zur Behandlung vonPatienten mit Sichelzellerkrankung in den USA an.Die Sichelzellerkrankung ist eine erblich bedingte Blutkrankheit,bei der es zu stark belastenden schmerzhaften Krisen kommt, die unterUmständen Organschäden, Schlaganfälle und verschiedenste andereschwere Nebenwirkungen zur Folge haben. Unter derSichelzellerkrankung leiden in Europa etwa 80.000 und weltweitMillionen von Patienten. Dennoch gilt sie als seltene Erkrankung."Patienten mit Sichelzellerkrankung haben es mit einem erheblichenbislang ungedeckten medizinischen Bedarf zu tun, da weltweit nurwenige zufriedenstellende Behandlungsoptionen verschreibungsmöglichsind. Die Zulassung von L-Glutamin in den USA stellt einen wichtigenMeilenstein in der Entwicklung therapeutischer Alternativen für dieseErkrankung dar. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Emmaus denverfrühten Zugang für Ärzte und in Frage kommende Patienten in derEU, in der Türkei, im Nahen Osten und in Südamerika zu unterstützen",erklärt Ronald Brus, MD, Gründer und CEO von myTomorrows."Während wir intensiv daran arbeiten, die Zulassung von L-Glutaminin Europa zu erreichen, sind wir stolz auf die Zusammenarbeit mitmyTomorrows, um Ärzten und ihren betreffenden Patienten in der EU, inder Türkei, im Nahen Osten und in Südamerika die Möglichkeit füreinen verfrühten Zugang zu bieten", sagt Yutaka Niihara, MD, MPH,Chairman und CEO von Emmaus.Über myTomorrowsBei myTomorrows sind wir davon überzeugt, dass jedem PatientenZugang zu individuellen Behandlungsoptionen ermöglicht werden sollte,falls diese vorhanden sind. In Zusammenarbeit mitArzneimittelherstellern helfen wir Ärzten und deren Patienten, fürdie zugelassene Arzneimittel keine Option darstellen, anInformationen über Medikamente in der Entwicklung zu gelangen, undanschließend Zugang hierzu zu erhalten. myTomorrows hat eineKnowledge Base entwickelt, um umfangreiche medizinische und klinischeDaten zu zugelassenen Medikamenten, sich in der Entwicklungbefindlichen Medikamenten und klinischen Studien in einem Überblickzu vereinen.Über EmmausEmmaus ist in der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung voninnovativen Behandlungen und Therapien für seltene Krankheiten tätig.Die Forschung des Unternehmens an der Sichelzellerkrankung wurde vonYutaka Niihara, MD, MPH, Chairman und CEO von Emmaus, am Los AngelesBiomedical Research Institute im Harbor-UCLA Medical Center in dieWege geleitet. Weitere Informationen sind zu finden unterhttp://www.emmauslifesciences.com.