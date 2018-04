Kooperation von Bain und ESCP Europe / Digitale Unternehmensstrategien: Neues Masterprogramm für Studenten

München (ots) - Die internationale Managementberatung Bain &Company wird strategischer Partner des neu gegründetenMasterstudiengangs "Strategy and Digital Business" der ESCP EuropeBusiness School in Berlin. Das staatlich anerkannte Masterprogrammsteht unter der Leitung von Philip Meissner, Inhaber des Lehrstuhlsfür strategisches Management und Entscheidungsfindung. Bainunterstützt den Studiengang mit seiner Digitalisierungs- undStrategieexpertise. Dadurch werden Lehre und Praxis ideal miteinanderverknüpft.Der Studiengang beginnt im September 2018 und richtet sich anBachelorabsolventen der Wirtschafts-, Sozial- undNaturwissenschaften, die sich intensiv mit der Welt der digitalenUnternehmensstrategien befassen möchten. Die Bain-Berater vermittelnden Studenten ihr Wissen unter anderem in dem Kurs "Managing EmergingTechnologies" sowie im Rahmen eines Consultingprojekts."In diesem Masterprogramm arbeiten die Studenten an ausgewähltenDigitalisierungsprojekten und erleben so hautnah den Alltag einerweltweit führenden Managementberatung", erklärt Bain-Partner DominikThielmann, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum."Die internationale Ausrichtung der ESCP Europe passt dabeiausgezeichnet zu unserer globalen Präsenz und Kundenstruktur."Zusätzlich zu den Kursen erhalten die Studenten die Möglichkeit,den neu gegründeten europäischen Digital Discovery Hub von Bain inBerlin kennenzulernen. Dieser vereint die Beratungskompetenz von Bainmit der umfassenden Digitalexpertise des Unternehmens.Professor Andreas Kaplan, Rektor der ESCP Europe, erklärt: "DerMasterstudiengang soll junge Talente auf eine globale Karriere imBereich Strategieentwicklung vorbereiten und die zentralen Kenntnissefür die zunehmend digitale Arbeitswelt der Zukunft vermitteln." Erfügt hinzu: "Wir freuen uns, dass wir mit Bain & Company einenrenommierten Kooperationspartner gewonnen haben und unserenStudierenden damit noch besser praxisnahe Inhalte vermitteln können."Bis Anfang August 2018 bewerbenInteressierte können sich bis zum 1. August 2018 für denMasterstudiengang bewerben. Neben einem Bachelorabschluss derWirtschafts-, Sozial- oder Naturwissenschaften mit mindestens 180ECTS-Punkten muss die englische Sprache fließend beherrscht werden.Das Studium ist in sechs Trimester unterteilt. In den letzten beidenTrimestern absolvieren die Teilnehmer unter anderem ein dreimonatigesPflichtpraktikum und verfassen ihre Masterarbeit. Ein Sprachkurs inMandarin, der ebenfalls Pflicht ist, und Seminare zu Themen wie"Doing Business with China" sowie ein Hackathon runden das neueMasterprogramm ab.Weitere Informationen, Kontakt zu den Ansprechpartnern und Zugangzur Onlinebewerbung erhalten Interessierte unter:www.escpeurope.de/msdb.ESCP Europe Business SchoolDie ESCP Europe ist die weltweit älteste Wirtschaftshochschule(gegründet 1819). Mit ihrem seit 1973 bestehenden Multi-Campus-Modellin Berlin, London, Madrid, Paris, Turin sowie Warschau lebt undfördert sie aktiv den europäischen Gedanken. Heute hat die ESCPEurope an ihren sechs europäischen Standorten rund 4.600 Studierendeund 5.000 Executives aus mehr als 100 Nationen. Die ESCP EuropeBerlin ist als wissenschaftliche Hochschule staatlich anerkannt undbundesweit die erste Hochschule, die von allen drei wichtigeninternationalen Akkreditierungsagenturen - AACSB, AMBA und EFMD(EQUIS) - ausgezeichnet wurde. Sie gehört damit zu dem einen Prozentaller Business Schools weltweit, die die sogenannte "Triple Crown"erhalten hat. Im renommierten Ranking der Financial Times belegt dasMaster-in-Management-Programm der ESCP Europe im weltweiten VergleichPlatz 4, das Executive-MBA-Programm Rang 10. Weitere Informationenzur ESCP Europe unter: www.escpeurope.eu. Folgen Sie uns auf Facebookund LinkedIn.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitale Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 56 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.