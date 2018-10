Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

München (ots) - Von Praktika bei vier weltweit führendenUnternehmen über spannende Digitalisierungsworkshops bis hin zusportlichen Highlights: Mit dem Titel "The Power of 4" ist zumMonatsbeginn ein Gap-Year-Programm der besonderen Art gestartet. Dasgemeinsame Angebot von Audi, Bain & Company, Deutsche Telekom und demFC Bayern München richtet sich an herausragende Bachelorabsolventenaller Fachrichtungen, die sich vor ihrem Masterstudium persönlich undfachlich weiterentwickeln möchten. Für die erste Auflage wurden ausmehreren Hundert hochkarätigen Bewerbungen fünf Studentinnen und vierStudenten ausgewählt. Sie kommen von insgesamt sieben Universitätenaus Deutschland und der Schweiz und haben ganz unterschiedlicheStudienrichtungen absolviert."Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen und denjungen Talenten 'The Power of 4' nun zum Leben zu erwecken", erklärtBain-Partner Dominik Thielmann, verantwortlich für das Recruiting imdeutschsprachigen Raum. "Die hohen Bewerberzahlen und die akademischeVielfalt der Teilnehmer unterstreichen die Attraktivität unsererInitiative." Und er ergänzt: "Das Gap-Year-Programm bietet dieeinmalige Gelegenheit, in die Arbeitsweisen und Unternehmenskulturenvon gleich vier international tätigen Konzernen einzutauchen."Im Rahmen ihres einjährigen Gap Year absolvieren die Teilnehmerzehn- bis zwölfwöchige Praktika in den Partnerunternehmen. JedeStation hält neben zahlreichen Highlights eine besondere Attraktionbereit. So lädt beispielsweise die Deutsche Telekom die neunStudentinnen und Studenten im November 2018 nach Köln zu ihrerNetzwerkreihe DIGITAL 2018 ein. Dort lernen sie, was Digitalisierungin der Praxis eines Unternehmens heißt. Darüber hinaus nehmen sie aneinem Pecha-Kucha-Workshop teil, der eine besonderePräsentationstechnik vermittelt."Die Programmteilnehmer haben ohne Zweifel ein abwechslungsreichesund vor allem persönlich wie fachlich bereicherndes Gap Year vorsich", betont Thielmann. "Damit machen sie einen großen Schritt inRichtung eines erfolgreichen Karrierestarts nach ihremMasterstudium." Die Bewerbungsphase für die zweite Runde desGap-Year-Programms beginnt im Januar 2019.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 57 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.