Bonn/Ingolstadt/München (ots) - Vom Hörsaal direkt in dieBerufswelt: Die zweite Auflage des Gap-Year-Programms "The Power of4" bietet herausragenden Bachelorabsolventen erneut die einzigartigeChance, vor ihrem Masterstudium bei vier renommierten UnternehmenPraktika zu absolvieren. Audi, Bain & Company, Deutsche Telekom undder FC Bayern München haben das exklusive Programm im vergangenenJahr erfolgreich ins Leben gerufen. Die Teilnehmerinnen undTeilnehmer können dabei die unterschiedlichen Branchen der vierKooperationspartner kennenlernen."Das Gap Year verspricht den Bachelorabsolventen spannende undintensive Einblicke in die Firmenkulturen von vier internationaltätigen Top-Arbeitgebern", erklärt Bain-Partner Dominik Thielmann,zuständig für das Recruiting der Managementberatung imdeutschsprachigen Raum. "Im Rahmen des Programms lernen die jungenTalente die vielfältigen Arbeitsweisen der Partnerunternehmen kennenund können die Weichen für eine vielversprechende Karriere nach ihremMasterstudium stellen."Im Gap Year absolvieren die Teilnehmer zwei- bis dreimonatigevergütete Praktika in allen vier Unternehmen. "Wir freuen uns sehr,wieder Teil von 'The Power of 4' zu sein", betont Sarah Dovlo,Leiterin Employer Reputation und HR-Marketing, Deutsche Telekom."Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern bieten wir denStudentinnen und Studenten vielseitige Möglichkeiten, anherausfordernden Projekten und exklusiven Events teilzunehmen. Sokönnen sie erste Berufserfahrung sammeln, ihre persönlichen sowiefachlichen Kompetenzen erweitern und wertvolle Kontakte in derBusinesswelt knüpfen."Weitere Vorzüge des Gap-Year-Programms sind die professionellenTrainings und das individuelle Mentoring. In jedem der vierUnternehmen, die einmal mehr nachhaltig in junge Talente investieren,steht den Teilnehmern ein Ansprechpartner zur Seite. Abgerundet wirddas Programm durch zahlreiche Veranstaltungen. Dazu gehören unteranderem der Besuch eines Spiels des FC Bayern München oder einWorkshop rund um zukunftsweisende Digitalisierungsstrategien.Noch bis Ende März 2019 bewerbenUniversitätsstudierende aller Fachrichtungen, die bis Mitte 2019ihren Bachelor machen und im Folgejahr ein Masterstudium aufnehmenwerden, können sich noch bis zum 31. März 2019 für "The Power of 4"bewerben. Relevante Praxiserfahrungen werden ebenso vorausgesetzt wieexzellente Studienleistungen und ausgeprägte analytische Fähigkeiten.Die Teilnehmer durchlaufen für das Gap-Year-Programm, das im Oktober2019 beginnt, nur einen einzigen Bewerbungsprozess.Informationen zum Gap Year und zu den Partnerunternehmen, weitereDetails zum Bewerbungsprozess sowie Ansprechpartner findenInteressenten unter:www.joinbain.de/gapyearprogrammwww.telekom.com/de/karriere/studenten/gap-year-programmwww.audi.com/de/career/students/gap-year-programm.htmlAudi AGDer Audi-Konzern mit seinen Marken Audi, Ducati und Lamborghiniist einer der erfolgreichsten Hersteller von Automobilen undMotorrädern im Premiumsegment. Er ist weltweit in mehr als 100Märkten präsent und produziert an 16 Standorten in zwölf Ländern.Zurzeit arbeiten weltweit rund 90.000 Menschen für das Unternehmen,davon mehr als 60.000 in Deutschland. Audi fokussiert auf nachhaltigeProdukte und Technologien für die Zukunft der Mobilität.Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. Wir unterstützen Unternehmen bei wichtigenEntscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie,Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformationsowie M&A - und das industrie- wie länderübergreifend. Gemeinsam mitseinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zuerzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. ImZentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngeschäft desKunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neueWachstumsfelder zu erschließen. Seit unserer Gründung im Jahr 1973lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen.Bain unterhält 57 Büros in 36 Ländern und beschäftigt weltweit 8.000Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bainunter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, BainInsights App.Deutsche Telekom AGDie Deutsche Telekom gehört mit rund 168 MillionenMobilfunkkunden, 28 Millionen Festnetz- und 19 MillionenBreitbandanschlüssen zu den führenden integriertenTelekommunikationsunternehmen weltweit. Im Geschäftsjahr 2018 habenwir mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalbDeutschlands. Führend beim Kundenerlebnis, führend in der Technologieund führend bei der Unterstützung der Produktivität andererUnternehmen - mit diesem Anspruch setzt die Telekom auf weiteresWachstum. Sie ist dabei mehr als ein Infrastrukturunternehmen. Sieist vertrauenswürdiger Begleiter ihrer Kunden in einer zunehmendkomplexer werdenden Welt. Das Leben von Menschen zu vereinfachen undzu bereichern, privat und beruflich, immer und überall, ist unserAuftrag. Wir verbinden Menschen und Unternehmen mit den Möglichkeitenvon heute. Weitere Informationen unter: www.telekom.com.FC Bayern MünchenDer FC Bayern München ist einer der erfolgreichsten Fußballclubsder Welt und verkörpert auch abseits des Fußballplatzes Stabilität,Nachhaltigkeit, Erfolg und Qualität. Dabei wahrt der Verein stets dieBalance zwischen wirtschaftlichem und sportlichem Erfolg. Mit Stolzblickt der FC Bayern auf seine lange und erfolgreiche Geschichte, inder er nicht nur viele Titel errungen, sondern auch die Entwicklungdes Fußballs maßgeblich mitgeprägt hat. Seit dem Gründungsjahr 1900steht der Club für den respektvollen Umgang miteinander sowieToleranz, Integration und Fairplay. Mit derzeit etwa 290.000Mitgliedern ist der FCB der größte Sportverein der Welt und unterhältneben dem Standort München Auslandsbüros in New York und Shanghai.Weitere Informationen unter: www.fcbayern.com. 