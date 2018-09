Kooperation besiegelt: AIRTEC und expoAIR beschließen gemeinsame Zukunft

Zorneding/Frankfurt (ots) - Die Luft- undRaumfahrt-Veranstaltungen expoAIR und AIRTEC gehen künftig gemeinsameWege. Das wurde am vergangenen Freitag durch einenKooperationsvertrag besiegelt, den die Macher von AIRTEC und expoAIR,Diana Schnabel und Thomas Eisenberg, unterzeichneten. Dabei schließtdie Kooperation sowohl die gemeinsame Durchführung in diesem Herbstals auch eine langfristige Partnerschaft ein. Beide Veranstaltungenfinden vom 20.-22. November 2018 im MTC München statt."Die Vorteile und Synergien lagen einfach auf der Hand" da sindsich Thomas Eisenberg, Geschäftsführer der expoSTAGE und Veranstalterder expoAIR, und Diana Schnabel, Veranstalterin der AIRTEC, einig."Vor allem war uns wichtig, der ganzen Luft- und Raumfahrtbranche undnatürlich unseren Ausstellern, Referenten und Besuchern einzukunftsträchtiges Zuhause mit immensem Wachstumspotenzial zu bieten"so die beiden weiter. Dazu wollen beide Partner ihre jeweiligenStärken einbringen, ihre Kräfte bündeln und damit zum herausragendenBranchentreffpunkt werden. Für die Wahl des künftigenVeranstaltungsorts München sprachen mehrere wichtige Argumente:Führender High-Tech-Standort in Deutschland mit zahlreichenKonzernzentralen und Entwicklungszentren, das Land Bayern, das dieLuftfahrt als strategisch für die Zukunft des Freistaats ansieht, dasZusammenkommen von Luftfahrt und Automobil - besonders relevant fürdie Zukunft der Mobilität, einem zentralen Thema der Veranstaltung,der Flughafen München, der eine perfekte Erreichbarkeit aus allerWelt sicherstellt und natürlich die unvergleichliche internationaleAnziehungskraft der bayerischen Landeshauptstadt.Aber auch die Aussteller, im Rahmen der Vertragsunterzeichnungvertreten durch den Vorsitzenden des Ausstellerbeirats der AIRTEC,Dr. Olaf Günnewig, BD Manager Aerospace bei SGS INSTITUT FRESENIUS,sehen die neue Kooperation durchweg positiv: "Meines Erachtens istdiese Kooperation nur ein erster Schritt in der signifikantenStärkung des gesamten Luft- und Raumfahrtstandorts Deutschland. DasZusammenspiel von Luft-, Raumfahrt- und Automobilindustrie beimGestalten der Zukunft der Mobilität werden darüber entschieden, wiedie wirtschaftliche Zukunft Deutschlands als Ganzes aussieht. Hierkann etwas entstehen, das auf lange Sicht reichlich Arbeitsplätze fürjeden sichert. Die Kooperation von expoAIR und AIRTEC bietet denidealen Nährboden dafür."Diesen positiven Rückenwind wollen die Partner nutzen, in denkommenden Tagen alle Themen rund um die operative Durchführung zusynchronisieren. Was schon jetzt klar ist: für die Veranstaltung wirdes ein gemeinsames Ticket geben. Und ein Motto wurde auch bereitsgefunden: "AIRTEC meets exopAIR"."AIRTEC meets expoAIR"vom 20.-22. November 2018 im MTC Münchenwww.airtecmeetsexpoair.comPressekontakt:Dr. Ulrich ClemensT +49-69-274003-15airtec@airtec.aeroOriginal-Content von: IGF Innovative Global Fairs GmbH, übermittelt durch news aktuell