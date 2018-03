Kooperation bei der Wasserversorgung: Neues Programm zum diesjährigen Weltwassertag

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -"Der Weltwassertag am 22. März ist eine Chance fürFinanzinstitutionen, neue Instrumente zur Investition ingrenzüberschreitende Infrastruktur aufzulegen. Militärplaner solltensich Wasserstrategien im Kampf gegen den Terrorismus überlegen", sagtSundeep Waslekar, President der Strategic Foresight Group, eineinternationale Denkfabrik mit Sitz in Mumbai.Die Strategic Foresight Group arbeitet mit dem Globalen Panel zuWasser und Frieden (Global High-Level Panel on Water and Peace)zusammen, dem 15 Länder angehören und das vom slowenischenPräsidenten Danilo Turk geleitet wird. Das Panel (https://www.genevawaterhub.org/sites/default/files/atoms/files/report_of_the_ghlpwp_final_withcover_20171220.pdf) spricht Empfehlungen aus, wie sich Wasserals Instrument zur Eindämmung der Kriegsgefahr undTerrorismusbekämpfung einsetzen lässt. Es macht Vorschläge zurEntwicklung von Instrumenten zur Vorzugsfinanzierung für diegrenzüberschreitende Wasserinfrastruktur und Einbeziehunghochrangiger Regierungsvertreter, um die Kooperation bei derWasserversorgung zu verbessern.Das Globale Panel setzt sich für die Ausweitung derNachhaltigkeitsgrundsätze auf das grenzüberschreitendeWassermanagement ein. Es empfiehlt gemeinsame Investitionspläne sowiedie Bereitstellung von Vorzugsfinanzierungen und Mitteln zuVorzugsbedingungen für kollaborative Projekte durch multilateraleFinanzorganisationen. Darüber hinaus spricht es sich für die Auflageeines Blue Fund aus, um Zinsen, Versicherungsprämien undVerwaltungskosten in Zusammenhang mit der kooperativenWasserinfrastruktur zu subventionieren.Bislang fließen Finanzmittel in nationale Infrastrukturprojekte ingemeinsamen Flussgebieten, was nicht selten zu Auseinandersetzungenmit Nachbarländern und eskalierenden Kosten führt. So entstehen auchMarktbarrieren. Aus diesem Grund empfiehlt das Panel neueFinanzinstrumente und Praktiken, um den öffentlichen und privatenFinanzsektor zusammenzubringen und kooperative Projekte wiebeispielsweise Kraftwerke, Bewässerungsanlagen, Schifffahrtsrinnenund Ökoparks durchzuführen.Diese Empfehlungen werden durch aktuelle Forschungsergebnisse ineinem weiteren Bericht der Strategic Foresight Group untermauert. Dersogenannte "Water Cooperation Quotient"(http://www.strategicforesight.com/publication_pdf/Water CooperationQuotient 2017.pdf) misst die Qualität der Beziehungen in 286gemeinsamem Flussgebieten in 146 Ländern. Dabei hat sich gezeigt,dass eine aktive Wasserkooperation zwischen Anrainerstaaten dieKriegsgefahr reduziert. Den jüngsten Beweis lieferte eineVereinbarung zwischen Tadschikistan und Usbekistan vom 11. März 2018zum Rogun-Damm, die einen zwanzigjährigen Konflikt beilegte.Der Water Cooperation Quotient ist ein Hilfsmittel für Länder mitgemeinsamen Wasserressourcen, um stufenweise Partnerschaftenaufzubauen. Bei 91 der 286 gemeinsamen Flussgebieten besteht bereitseine aktive Wasserkooperation; 55 sind ökonomisch nicht relevant oderabgelegen. Bei den verbleibenden 140 Flussgebieten besteht großesPotenzial zur Verbesserung der grenzüberschreitenden Kooperation. Dererste Schritt ist der technische Datenaustausch. Anschließend wirddie Kooperation nach und nach ausgebaut, damit politischeEntscheidungsträger Kompromisse zwischen Wasser und anderenöffentlichen Gütern aushandeln können. Irak und die Türkei habeninmitten des gewaltsamen Konflikts im Nahen Osten den Bau von dreiFreundschaftsdämmen am Tigris vereinbart. Dies wurde allein durchdirekte Gespräche zwischen dem irakischen Ministerpräsidenten AlAbadi und dem türkischen Präsidenten Erdogan ermöglicht.Die Kooperation beim Wassermanagement kann auch ein Instrument zurTerrorismusbekämpfung sein. Laut Berichten übernahm im vergangenenMai die internationale militärische Koalition die Kontrolle über denTabqa-Damm in Syrien, den die Terror-Miliz ISIS als Versteck für ihreFührer und als Gefängnis für Hochwert-Geiseln verwendet hatte. Nachdem Verlust dieses strategischen Objekts dauerte es nur drei Monate,bis sich ISIS ergab. Durch regionale Kooperation bei derWasserversorgung lassen sich Waffenruhen zum Schutz von Dämmen undanderen Objekten in umkämpften und von Terroristen besetzten Gebietendurchsetzen. Um solche Maßnahmen durchzusetzen, muss derUN-Sicherheitsrat zunächst eine Resolution verabschieden, die Wasserzu einem strategischen Gut der Menschheit erklärt.UN-Generalsekretär Antonio Guterres wurde kürzlich der Bericht desGlobale Panel(http://www.strategicforesight.com/news_inner.php?id=173) zu Wasserund Frieden und Water Cooperation Quotient überreicht. Seine Worte:"Wasser kann das Bindeglied zwischen Frieden und nachhaltigerEntwicklung sein."Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.strategicforesight.com.Pressekontakt:Ilmas FutehallyE-Mail: info@strategicforesight.comOriginal-Content von: Strategic Foresight Group, übermittelt durch news aktuell