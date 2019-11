Frankfurt/Petersberg (ots) -Eintracht Frankfurt und Grillfürst starten eine umfangreiche Kooperation zumThema Grillen und Fußball. Kern der Zusammenarbeit ist ein Gasgrill als"Eintracht-Edition" auf Basis der Grillfürst-Eigenmarke. Abgerundet wird dasAngebot durch eine Reihe von Zubehörprodukten rund um das Thema Grillen.Maike Nickel, bei Grillfürst für das Projekt verantwortlich, freut sich auf dieKooperation: "Grillen und Fußball gehören einfach zusammen. Mit EintrachtFrankfurt haben wir einen starken Partner gefunden, der zu Grillfürst passt undmit dem wir das Projekt erfolgreich umsetzen können. Wir werden noch in diesemJahr spannende Aktionen starten, auf die jeder Eintracht-Fan gespannt seinkann."Um die Kooperation mit Leben zu füllen und das Eintracht-Grillangebot bekannt zumachen, werden die Produkte im Stadion und in der Businessclass von EintrachtFrankfurt präsentiert. Geplant sind gemeinsame Aktionen in den Fan-Shops, imSocial-Media-Bereich sowie in der Kommunikation mit den über 80.000 Mitgliedern.Im Stadion wird die Kooperation auf der Video-Off-Bande beworben.Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst, ergänzt: "Wir freuen uns auf einelangfristige und spannende Kooperation. Als hessisches Unternehmen haben wir mitEintracht Frankfurt für unser Traumprojekt den besten Partner gefunden. Bereitsseit einigen Jahren investieren wir in eigene hochwertige Produkte. Diese sindGrundlage für Kooperationen dieser Art."Die Geräte können über den Fanshop der Eintracht ab Mitte November bestelltwerden. Auf www.grillfuerst.de sind die Grills ab sofort bestellbar, dieAuslieferung einer ersten kleinen Charge erfolgt ab Mitte Dezember.Der Eintracht Grillhttps://www.grillfuerst.de/Kooperationen/Eintracht-Frankfurt.phpPressekontakt:GrillfürstMike NickelFriedewalder Straße 2436251 Bad Hersfeldmnickel@grillfuerst.deOriginal-Content von: Kamin und Grill Shop GmbH, übermittelt durch news aktuell