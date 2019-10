Kooperation bei Gewerbeversicherungen: direkt Assekuranz Service GmbH setzt auf die innovativen Deckungskonzepte der mailo Versicherung AG

Köln (ots) - Die direkt Assekuranz Service GmbH (direktAssekuranz) nimmt die mailo Versicherung AG ab sofort alszusätzlichen Risikoträger in ihr Portfolio auf. Der DüsseldorferAssekuradeur möchte durch die innovativen und attraktivenDeckungskonzepte neue Zielgruppen erschließen sowie dieDigitalisierung vieler Prozesse und Geschäftsvorfälle vorantreiben.Die Digitalisierung - und mit ihr die Erschließung neuerZielgruppen und Wachstumsmärkte - stellt das Versicherungswesen vorstrategische Herausforderungen. Die auf Gewerberisiken spezialisiertemailo Versicherung AG bietet mit ihren digitalen und passgenauenLösungen für gewerbespezifische Kundenanforderungen die zeitgemäßeAntwort.Diese Expertise bringt Gewerbe-Spezialist mailo nun auch in dieZusammenarbeit mit seinem neuen Partner direkt Assekuranz ein. mailoist ab sofort ein strategisch wichtiger Risikoträger für die bereitsim Markt sehr erfolgreichen Deckungskonzepte der direkt Assekuranz inden Branchen Einzelhandel sowie Gastronomie- und Büro-Betriebe.Mit einer neuen Handwerker-Police erweitert mailo zudem dieZielgruppen der direkt Assekuranz. Gleichzeitig unterstützt mailo denAssekurardeur beim Ausbau seiner digitalen Prozesse sowie im BereichAutomatisierung und Dunkelverarbeitung.Armin Molla, Vorstand der mailo Versicherung AG: "Ich freue michsehr, dass sich die direkt Assekuranz für uns als Risikoträgerentschieden hat, da wir das vorhandene Portfolio perfekt ergänzen.Gleichzeitig stellen wir mit der Kooperation die Weichen für denAusbau der digitalen Prozesse und die Intensivierung der zukünftigenZusammenarbeit.""Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem innovativenVersicherer mailo. Mit der hohen und nachhaltigen Security der hintermailo stehenden deutschen Rückversicherer können wir für unsereGeschäftspartner und Kunden Sicherheit und Stabilität noch weiterausbauen.", so Daniel Wirtz, Geschäftsführer der direkt AssekuranzService GmbH.Über die mailo Versicherung AG - www.mailo.agDie mailo Versicherung AG ist die digitale Versicherung fürUnternehmer, Selbständige und Freelancer. Das auf Gewerberisikenspezialisierte Versicherungsunternehmen bietet eigene, auf diverseGewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-,Vermögensschadenhaftpflicht- und Sachinhalt-Versicherungsprodukte an.mailo bietet seinen Kunden passgenaue Versicherungslösungen, diesie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafürarbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern,Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Diemailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler undAssekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und istseit Februar 2019 von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb alsVersicherer in Deutschland zugelassen. Hinter mailo stehen neben denGründern Armin Molla, Sten Nahrgang und Dr. Matthias Uebing auchstarke Rückversicherer, Partner und Kapitalgeber, darunter die MunichRe und Deutsche Rück, STS Ventures oder Hevella Capital.Über die direkt Assekuranz Service GmbHDie direkt Assekuranz Service GmbH ist als Assekuradeur bereitsseit vierzehn Jahren im deutschen Versicherungsmarkt tätig. Seit 2008wächst das Unternehmen beständig unter der Geschäftsführung vonDaniel Wirtz und André Sprenger.Ursprünglich als Spezialist für Gewerbeversicherung entwickelt,etablierte sich direkt Assekuranz Service GmbH bereits vor über sechsJahren auch mit ihren Privatkunden- undGebäudeversicherungsprodukten. Die direkt Assekuranz Service GmbHunterstützt mit ihrem Team die Versicherer in allen Bereichen destäglichen Versicherungsgeschäftes, insbesondere im Underwriting undin der kompletten Schadensabwicklung.Für die Maklerpartner bietet die direkt Assekuranz Service GmbHneben speziellen Produkten auch den kompletten Service mit direkterAnsprechbarkeit im Hause. Ebenfalls bietet die direkt Assekuranz auchBrandings und Individualitäten an und kann die Lösungen kurzfristigumsetzen.Pressekontakt:Stephan BestLeiter Marketing & Vertriebmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: stephan.best@mailo.agTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.agOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell