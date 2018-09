Kooperation im Eishockey: sporttotal.tv holt Kölner Haie ins Programm (FOTO)

Köln (ots) -Übertragungen von Testspielen und aus Deutscher Nachwuchs-LigaVollautomatisierte 180-Grad-Kameratechnik fest installiertSaisoneröffnung jetzt am Wochenende (8./9.9.), u.a. Kölner Haie -Adler Mannheim um 14.30 UhrBully für eine innovative Zukunft: Die KEC KölnerEishockey-Gesellschaft »Die Haie« mbH und der ebenfalls in Kölnansässige Streaming-Anbieter sporttotal.tv gmbh haben eineKooperation zur vollautomatisierten Übertragung von Spielen sowie derAusstattung von Spielstätten geschlossen. Damit werden die Haieerster Eishockey-Partner des 2016 gegründeten Start-ups, das im Julivergangenen Jahres einen 10-Jahres-Vertrag mit demDeutschen-Fußball-Bund (DFB) zur Steigerung der Sichtbarkeit desAmateurfußballs schloss. Über 320 Vereine in den Fußball-Amateurligenhat sporttotal.tv bereits mit einer speziellen Kamera-Technologieausgestattet, die es erlaubt, sportliche Wettkämpfe in hoher Qualitätund ohne Einsatz von Kamerapersonal zu übertragen.An diesem Sonntag (9. September) überträgt sporttotal.tv live ab14.30 Uhr bereits das Profi-Testspiel der beiden DEL-MannschaftenKölner Haie gegen Adler Mannheim. Die Spielstätte Köln Arena 2(Gummersbacher Straße 4) wurde in den vergangenen Wochen mit derinnovativen Technik ausgestattet. Das Besondere am System vonsporttotal.tv ist die Software, die dem Spielgeschehenvollautomatisiert folgt - ohne Chip im Puck oder Ball bzw. Trikot derSpieler.Neben verschiedenen Test- und Trainingsspielen werden zukünftigvor allem die Partien der Kölner Junghaie bei sporttotal.tv/eishockeylive und nachträglich auf Abruf gestreamt. Saisonstart der DeutschenNachwuchs-Liga DNL ist ebenfalls bereits an diesem Wochenende, dieersten zwei Spiele gegen die Eisbären Juniors Berlin sind Samstag(8.9., 16.30 Uhr) und Sonntag (9.9., 11 Uhr) zu sehen.Den neuen Eishockey Channel gibt es ab sofort unter der Adressewww.sporttotal.tv/eishockeyGerrit Heidemann, General Manager sporttotal.tv: »DieZusammenarbeit mit den Kölner Haien ist etwas, über das wir uns ganzbesonders freuen. Wir sind komplett überzeugt und haben es schon inmehreren Tests erlebt, dass unsere Übertragungstechnik beim Eishockeyihre gesamten Stärken ausspielen kann. Dass ausgerechnet die Haieunser Kooperations- und Entwicklungspartner im Eishockey werden,erfüllt uns mit Stolz. Wir freuen uns sehr auf ein professionellesund innovatives Miteinander, immer im gemeinsamen Bestreben, diegroßartige Sportart einem noch breiteren Publikum zugänglich zumachen.«Philipp Walter, Geschäftsführer Kölner Haie: »Wir freuen uns,gemeinsam mit sporttotal.tv einen guten Schritt in die Zukunftgemacht zu haben. Die überzeugende Übertragungstechnik bietet unsideale Möglichkeiten unserem Nachwuchs eine durchgehende undqualitativ hochwertige Plattform bereitzustellen. Für uns entstehendadurch neue Möglichkeiten, unseren Fans mit ausgewähltenÜbertragungen der Testspiele einen noch besseren Service zu bietenund unsere Reichweite zu vergrößern. Mit sporttotal.tv wissen wireinen professionellen Partner an unserer Seite, der uns dabeiunterstützt.«Über sporttotal.tv:Die sporttotal.tv gmbh ist eine 100-Prozent-Tochter der KölnerSPORTTOTAL AG (ehemals _wige MEDIA AG). Gemeinsam mit den Regional-und Landesverbänden im Fußball stattet sie stattet sie Vereine inDeutschland von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einerspeziellen Technologie aus, die es erlaubt, Spiele in hoher Qualitätund vollautomatisch zu übertragen. Auch andere Sportarten nutzenmittlerweile die Technologie. Der Zuschauer kann z.B. über die App(kostenlos im Store) selbst Regie führen, die Perspektive bestimmenund Szenen in den sozialen Medien teilen.Zudem kooperiert sporttotal.tv mit dem reichweitenstärkstenAmateurfußballportal FUSSBALL.DE, das vom DFB und seinenLandesverbänden betrieben wird. Die Nutzung des Angebots istkostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse.Mittlerweile wurden über 320 Kamerasysteme bei Vereinen aus 30 Ligeninstalliert. Über 2.500 Spiele wurden gestreamt. In der Rückrunde derSaison 2016/17 startete das Projekt mit einer Pilotphase in Bayernund Niedersachsen. Herzstück von sporttotal.tv ist eine einzigartigeund vollautomatisierte 180-Grad-Kamera Technologie, die fest amSpielfeld installiert wird. Als Gründungspartner unterstützen AllianzDeutschland AG sowie Telekom Deutschland die sporttotal.tv gmbh. BILDist Medienpartner und hat seit Rückrunde der Saison 2016/2017 einewöchentliche Highlight-Show zu den von sporttotal.tv aufbereitetenSpielen im Programm. Zusätzlich ist Hyundai exklusiverAutomobilpartner und mit Formaten wie dem "Hyundai - Amator desMonats" vertreten. Ab Oktober überträgt sporttotal.tv zudem Spieleaus den Volleyball-Bundesligen der Frauen und Herren.Pressekontakt:Dr. Christoph CaesarMobil 0163 703 899 9Email caesar@siccmamedia.deOriginal-Content von: SPORTTOTAL AG, übermittelt durch news aktuell