Kooperation mit dem BLB NRW: Nachwuchswissenschaftler der Fachhochschule Dortmund sammeln Praxiserfahrung

Dortmund (ots) - Zum Abschluss eines praxisorientiertenManagementprojekts haben Studierende des Fachbereichs Wirtschaft demBau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) nun die Ergebnissevorgestellt.Unter Leitung von Sabine Kiunke, Prodekanin und Professorin fürBetriebswirtschaftslehre an der FH Dortmund, hatten drei Gruppen vonStudierenden im Wintersemester zunächst Organisation undAblaufprozesse des nordrhein-westfälischen Immobiliendienstleisterskennengelernt und analysiert. Zum Abschluss des Projektesentwickelten die Nachwuchswissenschaftler Handlungsempfehlungen zukonkreten Fallgestaltungen. Die Ergebnisse präsentierten dieStudierenden nun dem BLB NRW. Insbesondere die Umsetzung abstrakterstrategischer Anforderungen in konkrete Maßnahmen undHandlungsanweisungen war eine spannende Herausforderung für dieStudierenden."Durch die reale Beratung eines Unternehmens können dieStudierenden Schlüsselkompetenzen erwerben, die man im Hörsaal sonicht vermitteln kann", erklärt Wirtschaftswissenschaftlerin Kiunkedas Wesen des ungewöhnlichen Formats.Auch die Studentinnen Julia Rodemann und Katrin Sterzenbach sindvon der Praxisnähe des ungewöhnlichen Projekts begeistert: "DieZusammenarbeit mit dem BLB hat viel Spaß gemacht und durch den realenBezug konnten wir wertvolle Erfahrungen für unser späteresBerufsleben sammeln."Wissensmanagement und PortfoliomanagementDie Studierenden befassten sich intensiv mit Fragestellungen, diederzeit auch den BLB NRW beschäftigen.So entwickelte eine der drei studentischen Gruppen ein Konzept,wie beendete Projekte aus der Rückschau analysiert und abgeschlosseneBauprobleme dokumentieren werden können. Diese Erkenntnisse sollenkünftig dazu beitragen, bei ähnlichen Projekten zu erwartendeFallstricke zu umgehen.Die kontinuierliche Weitergabe von Wissen stand im Fokus derzweiten Gruppe. Das Thema ist aufgrund des demographischen Wandelsund der damit einhergehenden langfristigen Anpassungsprozesse nichtnur im BLB NRW ein wichtiges und hoch aktuelles Thema. DieStudierenden erarbeiteten Ansätze für eine Verbesserung derÜbergabeprozesse beispielsweise durch ein Senior-Junior-Konzept.Die dritte Gruppe analysierte auf Basis bestehender InformationenRisiken, Wirtschaftlichkeit und Ertragspotenzial einesImmobilien-Portfolios. Im Anschluss entwickelten die Studierenden fürdie einzelnen Kundensegmente Vorschläge zur Optimierung desPortfolios.Know-how nutzenDer BLB NRW, Eigentümer und Vermieter der Gebäude derFachhochschule, nutzt gerne die Expertise der Studierenden desFachbereichs Wirtschaft, um sich als Unternehmen weiterzuentwickelnund seine eigenen Ideen, Konzepte und Lösungsansätze aufunkonventionelle Weise gemeinsam mit den Studierenden zu diskutierenund reflektieren."Wir erhalten so nicht nur wertvollen Input, sondern öffnen unsauch ganz gezielt gegenüber jungen und qualifizierten potentiellenneuen Kollegeninnen und Kollegen. Sie können aufgrund ihrer eigenenErfahrung feststellen, dass wir ein öffentlicher Immobilienbetriebmit einem vielfältigen Portfolio, spannenden Herausforderungen undengagierten Mitarbeitern sind, die den Wandel unseres Unternehmensmitgestalten", freute sich BLB-Niederlassungsleiter ChristophHöppener bei der Vorstellung der Ergebnisse des Projektes.Das Format"Der BLB ist mit spannenden Aufgaben auf den FachbereichWirtschaft zugekommen, damit die Studierenden echte Praxiserfahrungsammeln und die Beratung eines Immobilienunternehmens trainierenkönnen", erläutert Kiunke die für alle Beteiligten erfolgreicheZusammenarbeit. Hierbei seien Schlüsselkompetenzen für den späterenerfolgreichen Arbeitsalltag gefordert: zum Beispiel das systematischeAuseinandersetzen mit praxisbezogenen Problemstellungen, das Anwendenvon Projektmanagementmethoden oder die Fähigkeit, sich im Team selbstzu organisieren. "In den Managementprojekten erleben dieStudierenden, dass sie als Experten wahrgenommen werden. Darüberhinaus können die Projekte auch ein gutes Sprungbrett in dasBerufsleben sein. Denn die Studierenden lernen den BLB NRW mit seinemspannenden Immobilienportfolio und den damit verbundenenHerausforderungen intensiv kennen."