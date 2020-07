Graz (ots) - Mit großer Freude können wir als Veranstalter, das Management und der Künstler selbst den 31. Juli 2021 als neuen Termin für das Andreas Gabalier Fan Festival in München bekanntgebenZu unserem Bedauern musste bereits im Frühjahr dieses Jahres auf Grund der COVID-19 Pandemie und eines damit gesetzlichen Verbotes von Großveranstaltungen, dass ursprünglich für den 15. August 2020 geplante Volks-Rock´n´Roller Fan-Festival in München auf vorerst unbestimmte Zeit verschoben werden. Nach langen und äußerst intensiven Bemühungen ist es der Leutgeb Entertainment Group gelungen einen neuen Termin für dieses einmalige Event zu finden.Ein besonderer Dank gilt dabei der Landeshauptstadt München und der Messe München für ihre Unterstützung und Bemühungen bei der Terminfindung.Mit großer Freude können wir als Veranstalter, das Management und der Künstler selbst den 31. Juli 2021 als neuen Termin für "DIE" ANDREAS GABALIER SHOW 2020 - Das Volks-Rock´n´Roller Fan-Festival in München bekanntgeben.365 - Die magische Zahl für alle Volks-Rock´n´Roller Fans!In genau 365 Tagen - gerechnet ab heute - findet nun am 31. Juli 2021 die einmalige und einzigartige Volks-Rock´n´Roller-Show auf dem Freigelände der Messe München statt. Es ist schlechthin die absolute Sensation in der deutschsprachigen Eventgeschichte, die alles bisher Dagewesene übertrifft.Es wird dies die größte Fanvereinigung in der Geschichte des Volks-Rock'n'Rolls sein, wenn Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Nationen zu einem einzigartigen Konzert mit völlig neuen Dimensionen zusammengeführt werden und ein unvergessliches Konzerterlebnis vermittelt wird. Begleitet wird dieses unvergleichliche Event von einem umfangreichen Rahmenprogramm, das unter anderem eine ausgedehnte Fanmeile, einen Vergnügungspark, Biergärten, Trachtenstände und ein spezielles Kinderprogramm beinhaltet. Damit wird diese ANDREAS GABALIER Volks-Rock ?n ?Roller Show 2021 als Entertainment der Extraklasse perfekt komplettiert und verleiht diesem Event den leichten Hauch eines menschenverbindenden Volksfestes.Das Fan-Festival beginnt um 10 Uhr. Der Zutritt ist aus Sicherheitsgründen NUR mit einem gültigen Konzertticket möglich! Der Einlass auf das Konzertgelände beginnt mit gültigem Konzertticket um 16 Uhr. Diese einzigartige Show von ANDREAS GABALIER definiert die Bereiche des Machbaren auf dem Eventsektor völlig neu und stellt auch für den Künstler einen Meilenstein in seiner bisherigen beispiellosen Karriere dar, indem das Volks-Rock ?n ?Roller Fan-Festival den Start in die nächste Erfolgsdekade von Andreas Gabalier symbolisiert.Wenn ANDREAS GABALIER am 31. Juli 2021 die exklusiv für dieses Event entworfene 120-Meter-Bühne betritt und zum Mikrophon greift, wird es für die Madln und Buam in Dirndl und Lederhos'n kein Halten mehr geben. Das Bühnen-Design stammt aus dem Hause der Leutgeb Entertainment Group und wird durch ihre imposanten Ausmaße und die geplante äußerst aufwändige Ton-, Licht-Laser-, Pyro- und LED-Technik bei den Konzertbesuchern für endloses Staunen sorgen und unvergessliche akustische und visuelle Eindrücke hinterlassen.Das Volks-Rock'n'Roller Fan-Festival als eines der größten Open-Air-Konzerte in der deutschsprachigen Eventgeschichte ist 2021 DIE große Sensation und das Highlight von Andreas Gabalier im deutschsprachigen Raum. ANDREAS GABALIER wird wie gewohnt seine zahllosen Fans begeistern und die Tatsache, dass Musik verbindet und als universelle Sprache gilt, erlebt man selten so intensiv, wie auf Konzerten von Andreas Gabalier.Alle Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit, ein Ticketumtausch ist NICHT notwendig. Tickets ab sofort wieder auf www.eventim.de, www.oeticket.com, www.ticketcorner.ch und bei allen bekannte Vorverkaufsstellen erhältlich!Pressekontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHJanine Schwarz | Marketingleitung+43 (0)3135 53577 3629 mailto:marketing@leutgebgroup.comhttp://www.leutgebgroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129052/4667590OTS: Leutgeb Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuell