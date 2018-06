Konzertsommer in Hamburg: Gesünder mit Lärmschutz / HNO-Chefärzte der Asklepios Kliniken warnen vor Hörschäden (VIDEO)

Hamburg (ots) -Sommer, Sonne, Stadtpark: Seit Kurzem ist die OpenAir-Konzertsaison eröffnet. Die Höhepunkte im Hamburger Musiksommerwie Foreigner, Nena, Billy Idol, Johannes Oerding oder Santianoziehen regelmäßig mehrere tausend Menschen an. Doch obElbphilharmonie, Dockville oder Reeperbahnfestival: Ein Konzertbesuchstellt eine besondere Belastung für die Ohren dar. So schätzenExperten, dass die Anzahl der Schwerhörigen bis 2050 von derzeit rund8 Millionen auf mehr als 11 Millionen Menschen steigen wird. EinGrund hierfür sind Hörschäden, die in der Freizeit erworben werden:Darunter fallen etwa laute Konzerte. HNO-Chefärzte der HamburgerAsklepios Kliniken klären über Hörschäden auf und geben Empfehlungen,wie man diese vermeiden kann.Die Lautstärke eines typischen Rockkonzerts bewegt sich im Bereichvon 100 bis 120 Dezibel - ab 110 Dezibel können schon zwei MinutenExposition ausreichen, um Hörschäden zu verursachen. Auch, wennMenschen lange oder wiederholt einer Geräuschkulisse über 85 Dezibelausgesetzt sind, drohen gesundheitliche Folgeschäden. LärmbedingteHörschäden können vorübergehend oder dauerhaft sein, sie können einoder beide Ohren betreffen - und: Sie treten in der Regel sofort nachder Exposition auf, sie können allerdings auch längere Zeitunentdeckt bleiben. "Wenn der Hörverlust langsam einsetzt und derMensch den Schaden nicht direkt bemerkt, setzt er sich womöglichweiterhin der Gefahr für sein Gehör aus. Die Auswirkungen spürt derGeschädigte erst Jahre später - und dann können aus derSchwerhörigkeit weitere Probleme entstehen, etwa eine Depression oderDemenz. Doch dazu muss es gar nicht erst kommen, denn Gehörschädendurch Lärmbelastung sind vermeidbar", führt Prof. Jens Meyer,Chefarzt der HNO-Abteilung an der Asklepios Klinik St. Georg, aus.Prävention von HörschädenUm Menschen für die Risiken lauter Musik zu sensibilisieren, istden HNO-Experten bei Asklepios eine frühzeitige Aufklärung wichtig.Dazu gehört, dass Menschen die Lautstärke von Geräuschen richtigeinschätzen können und wissen, wann Gefahr für die eigene Gesundheitdroht. "Grundsätzlich gilt: Je lauter das Geräusch, desto geringerdie Zeitspanne, die benötigt wird, um Schaden anzurichten", erklärtProf. Thomas Verse, HNO-Chefarzt in Harburg. Für ihn und seineKollegen sind die anstehenden Open Air Konzerte und Festivals Anlass,die Besucher zu Präventionsmaßnahmen aufzufordern. "Wir behandeln inunseren Kliniken Patienten, bei denen der Hörschaden vermeidbargewesen wäre, etwa durch das Tragen von Lärmschutz bei Konzerten.Ohrstöpsel decken den Gehörgang ab und senken die Belastung um rund40 Dezibel. Wenn Sie keine Ohrstöpsel zur Hand haben, helfen auchschon Taschentücher: Vorsichtig in die Ohrmuschel und den Gehörganggedrückt, senken diese die Belastung um bis zu 30 Dezibel. Das istbesser als nichts", rät Prof. Meyer. Ob Wachs, Silikon oderSchaumstoff - die Wahl des Hörschutzes hängt immer von denindividuellen Gegebenheiten ab, denn die Gehörgänge sind bei jedemMenschen unterschiedlich geformt. Die Asklepios Kliniken werden beimMS Dockville und beim Reeperbahn Festvial jeweils Ohrstöpsel zumGehörschutz ans Publikum verteilen.Selbst viele Kopfhörer können zum Gehörschutz umfunktioniertwerden, z.B. geschlossene oder In-Ear-Kopfhörer - allerdings nur,wenn sie während des Konzertes getragen werden, ohne dass Musik übersie läuft. Wer Musik per Kopfhörer hört, sollte grundsätzlich aufeine moderate Lautstärke achten, denn laute Musik über Kopfhörerbegünstigt auch Hörschäden. Und anders als beim Konzert hat es hierjeder Hörer selbst in der Hand, was er seinem Gehör zumutet.Im Hör-NotfallDie HNO-Experten der Hamburger Asklepios Kliniken ratenBetroffenen, sich bei einem akut auftretenden Hörsturz sofort derunmittelbaren Lärmbelastung zu entziehen und sich vor weiterem Lärmzu schützen. Ruhe, Schlaf und ausreichend Flüssigkeitszufuhr sindErste-Hilfe-Maßnahmen, die Betroffene ergreifen sollten. Bananen sindebenfalls eine gute Maßnahme, da die Hörfähigkeit wesentlich über denKaliumgehalt im Blut gesteuert wird. In 60 Prozent der Fälle tritteine Spontan-Remission des akuten Hörsturzes ein. Wenn Betroffenenach den Erstmaßnahmen innerhalb von 24 Stunden keine Besserungfeststellen, sollten sie unbedingt einen HNO-Arzt aufsuchen.Bestens vernetzt: HNO-Experten in Altona, Harburg, Nord - Heidbergund St. GeorgDie Expertenteams der vier HNO-Abteilungen der Hamburger AsklepiosKliniken führen jährlich rund 3.000 Operationen am Ohr durch. IhreFachkompetenz haben die Abteilungen im Hanseatischen CochleaImplantat Zentrum gebündelt (http://ots.de/NXEwNX). In der Therapieund Versorgung von Hörgeschädigten setzen die Mediziner neben neuenmedizinischen Entwicklungen auch auf innovative Maßnahmen: Gemeinsamhaben sie eine Hörtrainings-App entwickelt und mit dem"Tatortreiniger" Bjarne Mädel umgesetzt (http://ots.de/pJ99YS).Kontinuierliche Forschung sorgt dafür, dass die Patienten aufhohem medizinischem Niveau versorgt werden: In der Asklepios KlinikSt. Georg ist seit Kurzem ein Studienzentrum eingerichtet, um dieoptimale Therapie bei Hörstürzen zu evaluieren.>> Hier geht es zum Video-Interview mit den Chefärzten derHNO-Abteilungen: www.youtube.com/watch?v=3G4OBvWjYwAWeiterführende Informationen über das medizinische Angebot:HNO-Abteilung der Asklepios Klinik Altona, Chefarzt: Prof. Dr. ThomasGrundmann: www.asklepios.com/hamburg/altona/experten/hno/HNO-Abteilung des Asklepios Klinikums Harburg, Chefarzt: Prof. Dr.Thomas Verse: www.asklepios.com/hamburg/harburg/experten/hno/HNO-Abteilung der Asklepios Klinik Nord - Heidberg, Chefarzt: Dr.Christoph Külkens:www.asklepios.com/hamburg/nord/heidberg/experten/hno/HNO-Abteilung der Asklepios Klinik St. Georg, Chefarzt: Prof. Dr.Jens E. 