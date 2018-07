Konzertierte Aktion Pflege: Paritätischer fordert Begrenzung der finanziellen Eigenanteile Pflegebedürftiger

Berlin (ots) - Als wichtige Initiative, die richtige Themenaufgreift, begrüßt der Paritätische Wohlfahrtsverband die gemeinsameKonzertierte Aktion Pflege von Bundesgesundheits-, Familien- undArbeitsministerium. Ein wirksames und tragfähiges Gesamtkonzept zurBehebung des Pflegenotstands müsse dabei zwingend auch eine Reformder Pflegefinanzierung beinhalten, appelliert der Verband in einemBrief an die Ministeriumsspitzen. Anderenfalls drohe eine weitereunzumutbare finanzielle Belastung Pflegebedürftiger. Konkret schlägtder Paritätische eine Deckelung der Eigenanteile vor und fordert,dass künftig 85 Prozent der pflegebedingten Kosten von derPflegeversicherung übernommen werden.Klar sei, dass insgesamt deutlich mehr finanzielle Mittelnotwendig seien, um die erforderlichen Reformen zu finanzieren. "Einemenschenwürdige gute Pflege für alle ist nicht zum Nulltarif zuhaben. Die Finanzierung der Pflege und der notwendigen Maßnahmen fürmehr Personal und eine bessere Versorgung sind daher einSchlüsselthema", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbands. Es müsse sichergestellt werden, dass esam Ende nicht die Pflegebedürftigen, ihre Angehörigen und dieSozialhilfeträger seien, auf die zusätzlichen Kosten zukommen. "DenBetroffenen sind zusätzliche finanzielle Belastungen schlicht nichtzuzumuten. Schon jetzt wird es für den Einzelnen immer schwieriger,eine bedürfnisorientierte und bedarfsgerechte Pflege aus denTeilleistungen der Pflegeversicherung und eigenen Mitteln zufinanzieren", warnt Schneider. Im Mittel liegen die Eigenanteile vonPflegeheimbewohner/-innen mittlerweile bei über 50 Prozent derGesamtkosten. Wer dies nicht aufbringen kann, ist auf Sozialhilfeangewiesen. Jeder Sechste, der Pflege erhält, sei inzwischen aufentsprechende Leistungen der "Hilfe zur Pflege" aus der Sozialhilfeangewiesen, in Pflegewohnheimen ist es sogar fast jeder Dritte,betont der Paritätische in dem Brief an Jens Spahn, Hubertus Heil undFranziska Giffey. "Gute Pflege darf nicht länger Armutsrisiko sein.Die Pflegefinanzierung muss komplett umgekrempelt werden", fordertSchneider.In dem Schreiben zur Konzertierten Aktion Pflege schlägt derParitätische eine gesetzliche Regelung vor, nach der diePflegeversicherung künftig grundsätzlich mindestens 85 Prozent derKosten übernimmt und der Eigenanteil der Pflegebedürftigen damit auf15 Prozent gedeckelt wird. Die Mittel des Pflegevorsorgefonds solltenumgewidmet werden, zudem plädiert der Paritätische für eineverbindliche Übernahme der Investitionskosten durch die Länder.Schließlich fordert der Verband, dass die Finanzierung derBehandlungspflege in stationären Einrichtungen endlich durch dieKrankenkassen erfolgen müsse. Allein dies würde diePflegeversicherung um drei Milliarden Euro entlasten. Mittelfristigsei der Ausbau der Pflegeversicherung zu einer solidarischenBürgerversicherung erforderlich, bei der alle Einkommensartenberücksichtigt werden sollen.Pressekontakt:Gwendolyn Stilling, Tel. 030/24636305, e-Mail:pr@paritaet.orgOriginal-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell