Konzerthallenatmosphäre in den eigenen vier Wänden / Kooperation von Panasonic und den Berliner Philharmonikern überträgt Online-Konzerte in spektakulärer 4K HDR Qualität (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Im September 2016 verkündete Panasonic die Kooperation mit denBerliner Philharmonikern; im Januar 2017 startete die engeZusammenarbeit beider Partner in der Weiterentwicklung von Audio- undVideo-Technologien. Heute, ein gutes Jahr nach der erstenAnkündigung, präsentiert Panasonic das Systemupgrade derVideoplattform Digital Concert Hall (DCH). Mit diesen neuentechnologischen Lösungen ist eine authentische Übertragung derKonzerthallenatmosphäre in 4K HDR Qualität in die heimischen vierWände und auf mobile Endgeräte möglich. Das Upgrade ist ab MitteSeptember für alle kompatiblen Panasonic TV und Blu-ray Geräteverfügbar.Seit Monaten unterstützt Panasonic die Berliner Philharmoniker beideren Weiterentwicklung der Online-Videoplattform Digital ConcertHall (DCH) - mit großem Erfolg. Diese ist nun mit der optimalen undqualitativ höchsten 4K/HDR Video- und Hi-ResAudio-Aufnahmetechnologie ausgestattet. Die Verbesserung derWiedergabe und das Streaming der Live-Übertragungen der Konzerte derBerliner Philharmoniker war eines der grundlegenden Ziele derKooperation. Seit Juli stattet Panasonic nun die Konzertsäle derBerliner Philharmoniker mit modernster 4K/HDR Aufnahmetechnik aus, umdie Inhalte im Videostudio adäquat zu verarbeiten und weiter streamenzu können. Das Equipment beinhaltet neun Fernsehkameras, siebenMonitore und Switches sowie die beiden OLED-Spitzenmodelle EZW1004und EZW954. "Die hochauflösenden Videoinhalte werden auf unserenFernsehern überprüft, bevor sie an das heimische Publikum übertragenwerden. Damit zeigen wir einmal, dass Panasonic als Innovationsführerin puncto 4K die Branche maßgeblich mit vorantreibt", sagt MichaelLangbehn, Head of PR, Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland.Zu Beginn der Konzertsaison 2017 / 2018 wurde dasEröffnungskonzert der Berliner Philharmoniker am 25. August bereitsmit der neuen Aufnahmetechnik übertragen. Ab Mitte September ist derService dann auch auf allen kompatiblen Panasonic TVs sowie Blu-rayRecordern und Playern verfügbar. Die Konzertmitschnitte können ab demersten Ausstrahlungstermin dann exklusiv für 120 Tage abgerufenwerden. Mit der detailreichen Wiedergabe der Konzertaufnahmen, dieselbst den Glanz und Struktur der Musikinstrumente ins heimischeWohnzimmer überträgt, beschert die DCH ihrem Publikum eineinzigartiges, virtuelles Konzerterlebnis.Darüber hinaus arbeiten die Berliner Philharmoniker mit demEntwicklungsteam von Technics, der High-End Audio-Marke vonPanasonic, zusammen. Produzenten und Ingenieure auf beiden Seitenentwickelten die Audiotechnologien so weiter, dass sie dem heimischenPublikum einen angemessen hochwertigen Klang vermitteln.Mit dem gemeinsamen Anspruch, Traditionen zu erhalten undgleichzeitig Innovationen voranzutreiben, werden Panasonic und dieBerliner Philharmoniker dazu beitragen, die visuelle und akustischeKultur weiterzuentwickeln. Dazu werden sie die Liveauftritte derBerliner Philharmoniker in bislang nie gehörter Qualität wiedergeben,um Anhänger und Publikum weltweit zu begeistern.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Pressekontakt:Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)Ansprechpartner für Presseanfragen (Unternehmen)Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell