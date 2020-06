Konzerthallen machen in Corona-Krise erste Schritte

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

KÖLN (dpa-AFX) - Abgetrennte Sitz-Boxen, kontaktloser Einlass, penible Planung der Laufwege: Mit einem neuen Konzept sollen nach der Corona-Pause in Köln erstmals wieder viele Menschen in den Genuss von Live-Konzerten in einer großen Halle kommen.



Die Organisatoren erwarten in der Lanxess-Arena über etwa 100 Shows verteilt rund 80 000 Besucher bis August 2020, wie sie am Donnerstag erklärten. Auch in anderen Konzerthallen wird über Auswege aus der Corona-Krise nachgedacht.

Der Rahmen in Köln ist aber deutlich kleiner als für die gigantische Arena üblich, in die eigentlich 20 000 Menschen passen. Rund 900 Besucher sind zugelassen, die Auftritte sollen Clubkonzert-Charakter haben. Um die Corona-Auflagen zu erfüllen, wurde die Halle zudem umgebaut. Im Innenraum stehen viele kleine Plexiglas-Boxen, die zur Bühne hin geöffnet sind. In ihnen finden insgesamt 224 Besucher Platz. Weitere 672 werden mit Abständen auf dem Unterrang verteilt.

Damit sich nicht zu viele Menschen direkt begegnen, wurde die Arena in fünf voneinander unabhängige Zonen eingeteilt, jede hat einen eigenen Ausgang, eigene Toiletten, eigene Getränkestände. Wechsel zwischen den Zonen sind nicht möglich. Hinzu kommen strenge Hygieneregeln. Masken etwa dürfen erst am Sitzplatz abgezogen werden. Das Konzept ist nach Angaben der Veranstalter europaweit "einzigartig" in der brachliegenden Konzertbranche.

Als erster Künstler tritt am Samstag Popsänger Wincent Weiss (27) auf. Zugesagt hat unter anderem auch Sängerin Nena (60, "99 Luftballons"), die am 27. und 28. Juli Konzerte geben will.

Auch in anderen Städten denkt man über neue Konzepte nach. Die König-Pilsener-Arena in Oberhausen befindet sich nach Angaben einer Sprecherin in einem Genehmigungsverfahren mit der Stadt, um wieder Live-Vorstellungen für bis zu 1000 Personen anbieten zu können. Auch in Düsseldorf hat man sich Gedanken gemacht. Die Düsseldorfer Firma D.LIVE, die unter anderem die Merkur Spiel-Arena und den ISS Dome betreibt, hat nach eigenen Angaben ebenfalls ein Konzept erarbeitet, das auch schon genehmigt wurde. "In der aktuellen Situation stehen für uns jedoch Kosten und Nutzen noch in keinem Verhältnis", erklärte Geschäftsführer Michael Brill der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Jens Michow, Präsident des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, ist eher skeptisch. Natürlich sei es toll, dass mittlerweile im ganzen Land mit kreativen Ideen versucht werde, den Stillstand zu beenden. "Man muss aber immer zwischen der kreativen Leistung auf der einen Seite und der Wirtschaftlichkeit andererseits trennen. Und mir hat sich noch nicht erschlossen, wie Konzepte wie das in der Lanxess Arena wirtschaftlich sein können", sagte er. "Das sind Experimente, die man machen kann, um zu zeigen, dass man noch da ist, mehr leider nicht."/idt/DP/fba