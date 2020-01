Konzerte, Hochzeiten, Feiern - Digitaler Gewerbeversicherer mailo AG und Special Risk Consortium GmbH entwickeln Haftpflicht für Veranstalter

Köln (ots) - Ab sofort bieten der auf Veranstaltungen spezialisierte KölnerAssekuradeur Special Risk Consortium (SRC) und der digitale Gewerbeversicherermailo eine Lösung für Veranstalter an. Damit machen die beiden Spezialisten inSachen Versicherung einen gemeinsamen Schritt in Richtung digitale Zukunft."SRC bietet individuelle und kundenorientierte Versicherungslösungen an und hatmit der digitalen Kompetenz der mailo Versicherung AG den perfekten Partnergefunden", ist SRC-Geschäftsführer Helmut Hommelsheim überzeugt. "In derZusammenarbeit können beide ihre Stärken einbringen, um so das bestmöglicheErgebnis zu erzielen: Veranstalterhaftpflicht geht einfach, flexibel unddigital!"Die Special Risk Consortium GmbH bringt langjährige Erfahrung im Bereichindividueller Versicherungen mit. In Kombination mit den innovativen unddigitalen Lösungen der mailo Versicherung AG entstand nun ein sehr attraktivesProdukt: Veranstaltungen sind innerhalb von fünf Minuten komplett versichert! ObKonzerte, Hochzeiten oder Feiern - SRC und mailo haben gemeinsam eineVersicherungslösung entwickelt, die Makler und Kunden gleichermaßen begeisternsoll.Durch die automatisierten Prozesse ist es Maklern möglich, wertvolle Zeit imArbeitsalltag zu sparen. Zugleich bietet die Veranstalterhaftpflicht den Kundenden Vorteil, dass sie auch zeitkritische Versicherungsnachweise kurzfristig unddamit praktisch in Echtzeit erhalten können: So steht keiner Veranstaltung mehretwas im Wege!"Wir sind begeistert, wie gut die Zusammenarbeit mit Helmut Hommelsheim undseinem Team geklappt hat", freut sich auch Armin Molla, Vorstand Vertrieb, ITund Marketing bei der mailo Versicherung AG, über die Kooperation. "Dabei standimmer unsere gemeinsame Vision im Mittelpunkt: Individuelle undkundenorientierte Versicherungslösungen, die kurzfristig und digitalabgeschlossen werden können, um so unseren Partnern und Kunden die bestmöglicheSicherheit zu bieten."Pressekontakt:Kontakt:Armin MollaVorstand Vertrieb, IT und Marketingmailo Versicherung AGRiehler Str.150668 KölnE-Mail: armin.molla@mailo.groupTelefon: +49 221 429 14 00Weitere Informationen unter www.mailo.agHelmut HommelsheimGeschäftsführerSpecial Risk Consortium GmbHBelfortstraße 1550668 KölnE-Mail: helmut.hommelsheim@srcmail.deTelefon: +49 221 914 0940Weitere Informationen unter www.src-net.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135793/4489122OTS: mailo Versicherung AGOriginal-Content von: mailo Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell