Konzert & Kino unterm Sternenhimmel auf der Veste Oberhaus

Passau (ots) - In den nächsten drei Wochen dreht sich auf derVeste Oberhaus alles um sommerlichen Musik- und Filmgenuss. Bei"Konzert & Kino unterm Sternenhimmel" erwartet die Besucherherausragendes Musikprogramm, thematisch passende Filme, feine Snacksund sommerliche Cocktails im stimmungsvollen Ambiente derhistorischen Burgmauern.An drei Abenden trifft Tango auf Gypsysoul, kubanisch-karibischeRhythmen stimmen auf einen Film zur brodelnden Metropole Havanna einund unter dem Motto "As time goes by" kommt romantischeSommerstimmung auf. Die Konzerte der heimischen MusikgrößenChristiane Öttl und Jürgen Schwenkglenks sowie der vielgefeiertenBigband MAKAPEO im Zusammenspiel mit den Filmklassikern "Casablanca","Gypsy Spirit" und "7 Tage in Havanna" garantieren Musik- undFilmvergnügen vom Feinsten.Vor Veranstaltungsbeginn lädt überdies die aktuelleSonderausstellung "30 Jahre Neue Sammlung" zum Ausstellungsbesuch.Als besonderer Tipp gilt der Aufstieg über den seit kurzem rund umdie Uhr geöffneten Wehrgang. Taschenlampe nicht vergessen!TANGO TRIFFT GYPSYSOUL,Donnerstag, 26. Juli, 19 UhrKonzert: Jürgen Schwenkglenks mit Trio Lio,Film: Gypsy Spirit - Harri Stojka - Eine ReiseKUBANISCHES LEBENSGEFÜHL NEU INTERPRETIERT,Donnerstag, 2. August, 19 UhrKonzert: MAKAPEO, Film: 7 Tage in HavannaAS TIME GOES BY,Donnerstag, 9. August, 19 UhrKonzert: Christiane Öttl, Film: CasablancaNähere Infos zum Programm unter www.oberhausmuseum.de.TICKETSVorverkauf EUR 23, Abendkasse EUR 25Vorverkaufstickets sind an der Museumskasse im Oberhausmuseum und ander Kinokasse im Cineplex erhältlich sowie online unterwww.cineplex.de/passau.SCHLECHTWETTERBei Schlechtwetter finden die Veranstaltungen im Rittersaal statt.VERANSTALTUNGSORTOberhausmuseum PassauOberhaus 12594034 PassauEine Kooperation mit dem Cineplex Passau.Pressekontakt:Eva ZwirnerOberhausmuseum PassauMarketing & Öffentlichkeitsarbeit+49 851 396820eva.zwirner@passau.dewww.oberhausmuseum.deOriginal-Content von: Oberhausmuseum Passau, übermittelt durch news aktuell