Das Konzert des Jahres - WELTSTAR PLACIDO DOMINGO kommt am 19.12.2019 in die Lanxess Arena Köln

Graz (ots) - Lassen Sie sich dieses musikalische Highlight der Spitzenklassenicht entgehen und genießen Sie einen unvergleichlichen Konzertabend mit demweltweit erfolgreichsten Tenor!Zusammen mit der weltberühmten Sopransitin Ana Maria Martinez wird "Tenorissimo"Placido Domingo unter der Dirigentschaft von Eugene Kohn eine erlesene Auswahlaus seinem umfangreichen Repertoire zum Besten geben und seine Fans zuBegeisterungsstürmen hinreisen.Placido Domingo gilt weltweit als der König der Oper und als der größte underfolgreichste zeitgenössische Tenor mit mehr als 3.900 Auftritten in 148Rollen. Im Mittelpunkt seines breitgefächerten Repertoires steht dasitalienische und französische Fach mit Opern von Guiseppe Verdi, GiacomoPuccini, Georges Bizet und vielen anderen.Eine seiner großen und weltweit berühmten Paraderollen ist der Otello in dergleichnamigen Oper von Verdi, die auch von Franco Zeffirelli mit ihm verfilmtwurde.Geboren in Madrid, zog Plácido Domingo mit seinen Eltern als Zarzuela-Darstellerim Alter von acht Jahren nach Mexiko. Dort begann seine musikalische Ausbildungunter anderem als Dirigent bevor sein unglaubliches Gesangspotential erkanntwurde.PLACIDO DOMINGO - Ein absoluter Weltstar und ein MultitalentSein Operndebüt feierte Placido Domingo in Monterrey als Alfredo in La Traviataund verbrachte danach zweieinhalb Jahre an der Israel National Opera mit 280Aufführungen von 12 verschiedenen Rollen. Im Jahr 1966 sang er die Titelrolle inder USA-Premiere von Ginasteras Don Rodrigo an der New York City Opera, seinDebüt an der Metropolitan Opera (New York) kam 1968 als Maurizio in AdrianaLecouvreur. Seitdem hat er alleine dort in mehr als 800 Aufführungen von 50verschiedenen Rollen gesungen und feierte 2016 seine 48. Saison in Folge(2016/2017).Placido Domingo tritt regelmäßig an allen großen Opernhäusern auf, darunter ander Mailänder Scala, der Wiener Staatsoper, dem Londoner Covent Garden, derPariser Bastille Oper, der San Francisco Opera, der Lyric Opera in Chicago, derWashington National Opera, der Los Angeles Opera und der Liceu in Barcelona, derColón in Buenos Aires, der Real in Madrid und bei den Bayreuther und SalzburgerFestspielen.Domingos Studioaufnahmen, unabhängig ob komplette Opern, Arien- oder Duett Albenoder Crossover-Projekte, sind unweigerlich in den Bestseller-Charts zu finden,acht seiner Alben wurden dabei mit Gold ausgezeichnet. Seit den neunziger Jahren- erstmals anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 1990- trat Placido Domingozusammen mit Jose Carreras und Luciano Pavarotti als "Die drei Tenöre" auf undfüllten in dieser Formation weltweit die größten Arenen.Placido Domingo zählt zu dem meist dekorierten und geehrten Künstler derheutigen Zeit. Er wurde mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet undwar ein Kennedy Center Honoree in den Vereinigten Staaten; er ist auch einKommandant der Ehrenlegion in Frankreich, ein Ehrenritter des British Empire,und sowohl ein Grande Ufficiale und ein Cavaliere di Gran Croce desVerdienstordens der Italienischen Republik. Für sein lebenslanges Engagement undseinen Beitrag zu Musik und Kunst erhielt er die Ehrendoktorwürde derUniversität Oxford und der New York University.Lassen Sie sich dieses Konzertereignis nicht entgehen und genießen Sieeinmaliges Opern-Feeling bei diesem phantastischen Konzert. Seien Sie dabei,wenn Startenor Placido Domingo die LANXESS Arena an diesem Abend in eineOpernbühne verwandelt und einen Hauch von Staatsoper, Metropolitan Opera undMailänder Scala nach Köln bringt.Tickets für das Konzert des Jahres Jetzt gleich bestellen(http://bit.ly/placidodomingo_köln2019)Kontakt:Global Event & Entertainment GmbHJanine Schwarz | Marketing+43 3135 53577 3629marketing@schwarzlsee.atOriginal-Content von: Global Event & Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell