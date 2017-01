Konzernatlas 2017 zeigt beispiellose Fusionswelle in Agrar- und Ernährungsindustrie

Berlin (ots) - Immer weniger Konzerne bestimmen weltweit übereinen immer höheren Anteil der Lebensmittelerzeugung und Ernährung -zum Nachteil von Kleinbäuerinnen und -bauern, Landarbeiterinnen und-arbeitern sowie der regionalen Lebensmittelversorgung. Das zeigt derheute vorgestellte "Konzernatlas 2017", eine Zusammenstellung vonFakten und Grafiken zur Agrarindustrie. Die Herausgeber -Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Bund für Umwelt undNaturschutz Deutschland (BUND), Oxfam Deutschland, Germanwatch und LeMonde Diplomatique - warnen davor, dass die laufendenKonzentrationsprozesse im Agrarsektor die 2015 beschlossenenNachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen gefährden und fordernstärkere Kontrolle im Agrar- und Ernährungsbereich.Fünf der zwölf kapitalintensivsten Übernahmen börsennotierterKonzerne in 2015 und 2016 fanden im Agrar- und Ernährungsbereichstatt. Der Börsenwert der Fusionen im Landwirtschaftssektor übertrafvielfach den in anderen großen Branchen. So war 2015 der Wert derFusionen von Unternehmen in der Agrar- und Lebensmittelindustrie mit347 Milliarden Dollar fünf Mal höher als der im Pharma- oder imÖlsektor. Inzwischen kontrollieren lediglich vier Großkonzerne rund70 Prozent des Welthandels mit Agrarrohstoffen. Drei Konzernedominieren 50 Prozent des Weltmarkts für Landtechnik. In Deutschlanddecken vier Supermarktketten 85 Prozent desLebensmitteleinzel-handels ab. Finden die weiteren derzeit geplantenMega-Fusionen statt, würden nur drei Konzerne mehr als 60 Prozent desglobalen Marktes für kommerzielles Saatgut und für Pestizidebeherrschen.Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, sagteanlässlich der Präsentation des Konzernatlas: "Höfesterben,Landkonzentration, Patente und Monokulturen - das sind die Folgen derKonzernmacht im Ernährungssektor. Sie schafft massive Abhängigkeitfür Bauern und Bäuerinnen und Konsumenten und Konsumentinnen vonKonzernentscheidungen. Die Vielfalt für Ernährung und Natur bleibtauf der Strecke. Gleichzeitig verfolgen weltweit immer mehrRegierungen Aktivisten und die kritische Zivilgesellschaft, die füreine gerechte Landwirtschaft kämpfen und den Zugang zu Land, Wasserund Saatgut fordern. So verstärkt sich die Macht der Konzernenochmals, denn Kritik an einer fehlgeleiteten Landwirtschaft unddemokratische Teilhabe wird ausgeschaltet."Auch der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger warnte vor einer weiterenKonzentration im Agrarsektor: "Die geplante Übernahme des Saatgut-und Gentechnikkonzerns Monsanto durch Bayer würde einen neuengigantischen Agrarkonzern hervorbringen. Dieser würde ein Drittel desweltweiten Marktes für kommerzielles Saatgut und ein Viertel desMarktes für Pestizide dominieren und so die Art und Weise bestimmen,wie auf den Äckern gewirtschaftet wird. Die wachsende Marktmachteiniger weniger Großunternehmen gefährdet eine bäuerliche, sozial undökologisch ausgerichtete Landwirtschaft. Im Koalitionsvertrag dernächsten Bundesregierung muss stehen: Für die Umwelt nachteiligeAgrarsubventionen gehören abgeschafft und das Preisdumping beiLebensmitteln muss beendet werden." Weiger rief dazu auf, am 21.Januar gemeinsam mit vielen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen,mit Verbraucherschutz- und alternativen Bauernverbänden unter demMotto "Wir haben es satt" gegen die herrschende Agrarpolitik auf dieStraße zu gehen.Die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dagmar Enkelmann,sagte: "Der Konzernatlas zeigt, dass von Übernahmeschlachten undknallhartem Preiswettbewerb im Nahrungsmittelbereich vor allemArbeiter und Angestellte direkt betroffen sind." Bei der Übernahmevon Kaiser's Tengelmann drohe, dass EDEKA und REWE ihre Filialnetzenach fünf Jahren rigoros ausdünnen. Sie verwies auf den Abbau vonüber 5000 Stellen nach der Fusion von Heinz und Kraft Foods 2015."Die Preispolitik der Supermarktkonzerne drückt zugleich auf dieStandards in der Produktion. Arbeit unter Pestizidregen aufBananenplantagen oder Hungerlöhne für Teepflückerinnen sind auch dortverbreitet, wo für hiesige Supermarktregale geschuftet wird."Marion Lieser, Geschäftsführerin von Oxfam Deutschland e.V.,sagte: "Bauern und Bäuerinnen sind die schwächsten Glieder in derLieferkette. Das, was vom Verkaufserlös bei ihnen ankommt, ist in denvergangenen Jahrzehnten stark zurückgegangen. Der Konzernatlas zeigteindrücklich die globale Dominanz von Großkonzernen und die darausfolgende Ungerechtigkeit und globale Ungleichheit. Damit gibt er denAnstoß für Politiker und Politikerinnen, die Fusionskontrolle zuverschärfen und den Missbrauch der Marktmacht einzudämmen. DiePolitik muss die Verhandlungsmacht von Bauern und Bäuerinnen stärken.Außerdem muss sie Unternehmen verpflichten, ökologische und sozialeMindeststandards entlang der Lieferkette durchzusetzen undMenschenrechte konsequent einzuhalten."Klaus Milke, Vorstandsvorsitzender der Umwelt- undEntwicklungsorganisation Germanwatch, betonte, dass es durchausAlternativen zur wachsenden Konzernmacht gebe: "Mehr als zehnMillionen Kleinbetriebe weltweit bauen Reis nach agrarökologischenMethoden an und steigern so ihre Erträge, ohne von Konzernsaatgutoder -dünger abhängig zu werden. In Brasilien erhalten rund 45Millionen Kinder Schulessen von regionalen Kleinbauern. Es ist an derZeit, auch in Deutschland die öffentliche Beschaffung nach Kriterienwie bäuerlicher Erzeugung aus der Region, handwerklicher Verarbeitungund Ökolandbau auszurichten. So würde man viele regionale Akteure ander Wertschöpfung beteiligen anstatt überwiegend nur wenigeGroßunternehmen."Gemeinsame Presseerklärung vom 10. Januar 2017Weitere Informationen:Zum Konzernatlas (PDF): www.bund.net/konzernatlasGrafiken und Tabellen zum Download unter:www.bund.net/service/presse/pressebilder/aktionenPressekontakt:Heinrich-Böll-StiftungMichael Alvarez Kalverkamp, Pressesprecher+49-(0)30-28534-202, alvarez@boell.deRosa-Luxemburg-StiftungJannine Hamilton, Pressesprecherin+49-(0)30-44310-222, hamilton@rosalux.deBund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)Rüdiger Rosenthal, Pressesprecher+49-(0)30-27586-425, Ruediger.Rosenthal@bund.netOxfamAnnika Zieske, Pressereferentin,+49-(0)30-453069-711, azieske@oxfam.deGermanwatchStefan Küper, Pressesprecher+49-(0)151-252 110 72, kueper@germanwatch.orgOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell