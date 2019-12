Konzeptstudie SKODA VISION IN: Interieur-Sketch gibt ersten Ausblick auf neues Kompakt-SUV für den indischen Markt (FOTO)

Mladá Boleslav/Mumbai (ots) -- SKODA präsentiert Konzeptstudie eines kompakten SUV speziellentwickelt für Indien- VISION IN feiert Premiere auf der Auto Expo in Neu-Delhi vom 5.bis 12. Februar 2020- INDIA 2.0: Tschechischer Automobilhersteller leitet dieAktivitäten der in Indien vertretenen Volkswagen KonzernmarkenMit der Premiere der VISION IN gibt SKODA auf der Auto Expo 2020 in Neu-Delhi(5. bis 12. Februar 2020) einen Ausblick auf seine SUV-Zukunft in Indien. Die4,26 Meter lange Studie bietet einen Vorgeschmack auf ein speziell für denindischen Markt entwickeltes Kompakt-SUV, eine Designskizze vermittelt einenersten Eindruck vom Interieur des Konzeptfahrzeugs.Die Skizze zeigt eine breite, in mehreren Ebenen angeordnete Instrumententafel,die in der Mitte die symmetrischen Konturen des SKODA Grills zitiert. DieLebensfreude und Kreativität vermittelnde Farbe Orange kommt großflächig imInnenraum zum Einsatz, beispielsweise an der Mittelarmlehne und an denTürverkleidungen. Auch die seitlichen, verchromten Lüftungsdüsen fallen insAuge, dazwischen ziehen sich feine Lüftungslamellen fast über die gesamte Breiteder Instrumententafel. Neben einem großen, freistehenden Zentralbildschirm unddem Virtual Cockpit setzt besonders ein neues Kristallelement auf derInstrumententafel einen optischen Akzent. Das Multifunktionslenkrad mit dreiSpeichen verfügt über Tasten und Rändelrädchen und folgt damit dem neuen SKODABedienkonzept. Die reduzierte und klar strukturierte Mittelkonsole trägt einenkleinen Bedienhebel für die Fahrstufenauswahl.Die SKODA VISION IN basiert als erstes Fahrzeug auf der neuen lokalisiertenSub-Kompakt-Plattform des Modularen Querbaukastens MQB-A0-IN, auf deren Basismarkenübergreifend verschiedene SKODA und Volkswagen Modelle entstehen werden.Der tschechische Hersteller hat bei der Entwicklung speziellen Fokus auf denindischen Markt gelegt und sich an den Wünschen und Ansprüchen der indischenKunden orientiert. Im Rahmen des Projekts INDIA 2.0 leitet SKODA AUTO in Indienfederführend die Aktivitäten der dort vertretenen Volkswagen Konzernmarken.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/28249/4472644OTS: Skoda Auto Deutschland GmbHOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell