Konzeptstudie SKODA VISION E feiert Europapremiere auf der IAA (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Weiterentwicklung des Designs der Studie aus Shanghai- Erste rein elektrisch angetriebene Konzeptstudie von SKODA- Zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 225 kW (306 PS)- Reichweite bis zu 500 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 180 km/h- Automatisiertes Fahren auf Level 3 möglich- Vorreiter im Bereich Konnektivität- SKODA VISION E feiert auf der IAA EuropapremiereAuf der IAA (12. bis 24. September) präsentiert SKODA sein erstesrein elektrisch angetriebenes und automatisiert auf Level 3 fahrendesKonzept VISION E. Das Design wurde nach der Weltpremiere in Shanghainochmals weiterentwickelt. Die Studie geht einen nächsten Schritt indie digitale Zukunft und nimmt bei der Konnektivität eineVorreiterrolle ein. Auffälligste Designdetails sind der Verzicht aufeine B-Säule und die gegenläufig öffnenden Türen. Typisch SKODA sinddas großzügige Platzangebot, die modernen Assistenzsysteme undzahlreiche 'Simply Clever'-Lösungen.Das Design der Studie VISION E zeigt eigenständige Merkmale derneuen SKODA Formensprache für Elektrofahrzeuge. Auffällig sind diegegenläufig öffnenden Türen und vier drehbare Einzelsitze.Außenspiegel gibt es nicht mehr - Kameras übertragen das Geschehenrund um das Fahrzeug auf Monitore. Die VISION E verzichtet bewusstauf die B-Säule zugunsten eines noch großzügigeren Raumgefühls. ImVergleich zum Fahrzeug von der Weltpremiere in Shanghai wurde dieFront weiterentwickelt und wirkt nun noch charaktervoller.Mit der Studie VISION E geht SKODA einen großen Schritt inRichtung digitale Zukunft. Das erste elektrisch angetriebene undautomatisiert fahrende Konzeptfahrzeug der Firmengeschichte zeigt einneues Level der Konnektivität. Neben dem Cockpitbildschirm und demzentralen Touchscreen-Display, über das Fahrer und Beifahrer allewichtigen Funktionen und Dienste von SKODA Connect ablesen undbedienen können, steht jedem Passagier ein eigener Monitor zurVerfügung. Per Touchfunktion können zahlreiche Komfortdetails wie zumBeispiel das Entertainment bedient werden, außerdem lassen sichFahrzeugdaten abrufen. In jeder Türinnenseite ist eine Phoneboxintegriert, die Smartphones induktiv auflädt. Gleichzeitig dient sieals Schnittstelle, mit deren Hilfe Passagiere persönlicheEinstellungen, Daten und Informationen des Mobilgeräts bequem auf demjeweiligen Touchscreen-Display abrufen können.Die Zukunft steckt auch in vielen weiteren Details. So können dieInfotainmentsysteme mit Gesten oder Sprache gesteuert werden. Kamerasbehalten den Fahrer stets im Blick und kontrollieren seine Verfassungund Aufmerksamkeit per Eye Tracking. Das System Driver Alert warntbei Müdigkeit. Mit dem Heart Rate Monitor fährt in der VISION E sogarein digitaler Doktor mit: Er kontrolliert die Herzfrequenz und bremstdas Fahrzeug bei gesundheitlichen Problemen des Fahrers selbsttätigab. Wie in vielen Serienmodellen von SKODA sind die Passagiere auchim VISION E selbstverständlich 'always on' dank WLAN-Hotspot undLTE-Modul.Mit einer Länge von 4.668 Millimeter, einer Breite von 1.924Millimeter und einer Höhe von 1.591 Millimeter strahlt die VISION Eeine große Präsenz aus. Dank des langen Radstands von 2.851Millimetern sowie der kurzen Überhänge vorn und hinten haben dieTechniker - wie immer bei SKODA - einen äußerst großzügigen undkomfortablen Innenraum geschaffen. Der konzeptbedingte Wegfall desMitteltunnels sorgt vorn und hinten für die SKODA typischengroßzügigen Platzverhältnisse.Elektromotoren mit einer Systemleistung von 225 kW (306 PS)treiben alle vier Räder der Konzeptstudie an. Die Reichweite von biszu 500 Kilometern und die Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h sindbeeindruckend. Die VISION E ermöglicht automatisiertes Fahren aufLevel 3. Das System Autopilot lässt die Konzeptstudie beiAutobahnfahrten selbständig beschleunigen, lenken, bremsen und sogarausweichen. Der Car Park Autopilot findet freie Parkplätze undsteuert das Fahrzeug automatisch dorthin. Geladen wird die VISION Einduktiv.Die SKODA VISION E feiert auf der IAA in Frankfurt ihreEuropapremiere. Die SKODA Pressekonferenz findet am 12. September2017 um 12 Uhr in Halle 3 statt.Pressekontakt:Karel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell