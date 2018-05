Herzogenaurach (ots) -Das Konzeptfahrzeug "Schaeffler 4ePerformance" zeigt miteindrucksvollen Fahrleistungen, wie schnell sich moderneMotorsport-Technologie auf die Straße bringen lässt. Der "Schaeffler4ePerformance" liefert ein gutes Beispiel für den Technologietransfervom Rennsport in ein seriennahes Antriebskonzept. Das rein elektrischangetriebene Fahrzeug verfügt über vier Formel-E-Motoren mit einerGesamtleistung von 880 kW (1.200 PS). Sie stammen aus demFormel-E-Rennboliden ABT Schaeffler FE01. Alle vier Antriebe sind diekomplette zweite Formel-E-Saison im Einsatz gewesen - äußersterfolgreich. Gleichzeitig stellen diese E-Motoren die Basis für denWeltmeisterantrieb von Lucas di Grassi aus seiner Championship-Saison2016/2017 dar.Schaeffler ist seit der ersten Saison in der weltweit erstenelektrischen Rennserie ABB FIA Formula E aktiv. DerAutomobilzulieferer zählt damit zu den Elektromobilitäts-Pionieren,die an die Vision des elektrisch angetriebenen Motorsports glauben.Die Elektro-Rennserie ist für Schaeffler ein ideales Testlabor fürdie Entwicklung von Elektromobilitätstechnologien und passt ideal zurUnternehmensstrategie "Mobility for tomorrow", mit der der globaltätige Technologiekonzern die Zukunft der Mobilität mitgestaltet.Die seriennahe Entwicklungsrelevanz, bei der Wissen rund umganzheitliches Systemverständnis, Antrieb, Software- undBatteriemanagement direkt in alle Entwicklungsbereiche derSchaeffler-Gruppe fließt, spiegelt sich ganz besonders bei diesemKonzeptfahrzeug "Schaeffler 4ePerformance" wider: Beim "Schaeffler4ePerformance" haben die jeweiligen Kompetenzbereiche von SchaefflerMotorsport, der Schaeffler-Geschäftsbereich E-Mobility sowie dieTochterunternehmen Schaeffler Engineering und Compact Dynamics engzusammengearbeitet, ergänzt um die Gesamtfahrzeugkompetenz von ABTSportsline. Als Basis für das eindrucksvolleHigh-Performance-Fahrzeug dient die Stahlkarosserie einesGroßserienfahrzeugs. Die Realisierung des Projektes geht auf einegemeinsame Idee von Lucas di Grassi und Prof. Peter Gutzmer zurückmit dem Ziel, das Maximale aus der Formel E für die Serie zu lernen.Den "Schaeffler 4ePerformance" treiben gleich vier jeweils 220 kWstarke Formel-E-Antriebe aus dem siegreichen Rennwagen ABT SchaefflerFE01 an. Insgesamt steht eine rein elektrische Antriebsleistung vonbis zu 880 kW (ca. 1.200 PS) zur Verfügung, was den Konzeptboliden inunter 7 Sekunden von 0-200 km/h beschleunigt. Mittels einesStirnradgetriebes ist jedes einzelne Triebwerk direkt an ein Radangebunden. Dabei teilen sich je zwei Motoren ein Getriebegehäuse undbilden so eine elektrische "Twin-Achse". Mit dieser Architektur lässtsich eine radselektive Steuerung der Antriebsmomente (TorqueVectoring) realisieren. Die dafür notwendige Energie kommt aus zweiBatterien mit einer Gesamtkapazität von 64 kWh. "Durch die freieSkalierung der Antriebsleistung stellt das Fahrzeug für Schaefflerein fahrendes Prüflabor dar. Derzeit erproben und entwickeln wir aufBasis einer physikalischen Fahrzeug- und Reifenmodellierung unsereeigene Fahrdynamikregelung. Gerade im Bereich der softwarebasiertenFahrdynamikregelung lernen wir enorm", so Simon Opel, LeiterSonderprojekte Motorsport bei Schaeffler."So wie Schaeffler seine technische Kompetenz von der erstenStunde an in der Formel E einbringt, ist der Technologiekonzern auchin der Elektromobilität für den Serieneinsatz im StraßenverkehrPionier und Partner für Komponenten- und Gesamtsystem-Lösungen", soProf. Peter Gutzmer, Technologievorstand von Schaeffler. DerAutomobilzulieferer bietet eine Vielzahl von Produkten für dieElektromobilität und die Elektrifizierung des gesamtenAntriebsstrangs an: von Technologien für eine 48-Volt-Hybridisierungund serienerprobten Hochvolt-Hybridmodulen bis hin zu modularaufgebauten E-Achsen, wie sie nach ersten Serienlösungen in Chinaauch in Kürze in europäischen namhaften Oberklasse-E-Fahrzeugen zumEinsatz kommen werden. "Schaeffler 4ePerformance" könnte dieErgänzung für ein Serien-Antriebskonzept eines elektrischen HighPerformance Sportscar sein.Die Fakten auf einen Blick- Motoren aus dem Formel-E-Rennwagen Abt Schaeffler FE01 (Saison II)- Integration von vier E-Motoren mit je 220 kW (Pmax)- Gesamtleistung von 880 kW (ca. 1200 PS)- MGU mit 320 Nm Peak- In <7 Sekunden von 0 -200 km/h Radselektiver Antrieb- Batteriekapazität: 64 kWh- Konzeption und Gesamtauslegung Fahrzeug: Schaeffler Technologies- Gesamtauslegung und Fertigung Getriebe: Schaeffler Engineering- Fahrzeugaufbau: Schaeffler Technologies & ABT Sportsline- Effizienz von Motor und Getriebe bei Volllast ca. 95 ProzentDen Highlightclip "Schaeffler 4ePerformance" finden Sie hier:http://bit.ly/2s3XQUVZu SchaefflerDie Schaeffler-Gruppe ist ein global tätiger Automobil- undIndustriezulieferer. Höchste Qualität, herausragende Technologie undausgeprägte Innovationskraft sind die Basis für den anhaltendenErfolg der Schaeffler-Gruppe. Mit Präzisionskomponenten und Systemen in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen leistet die Schaeffler-Gruppe bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2017 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von 14 Milliarden Euro. Mit mehr als 90.000 Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften.