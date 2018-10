Konvergenz vom Internet der Dinge, künstlicher Intelligenz und Blockchain prägt die industrielle Zukunft auf dem IoT Solutions World Congress 2018

Weitere Suchergebnisse zu "T.ROWE GL.EM.EQ":

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die vierte Ausgabe des IoT Solutions World Congress(http://www.iotsworldcongress.com) (IoTSWC) - der führendeninternationalen Veranstaltung zu den Innovationen des industriellenInternets der Dinge - findet vom 16. bis 18. Oktober an der Gran Viain Fira de Barcelona statt. 341 Aussteller und 316 Redner aus allerWelt zeigen die Transformationsfähigkeit des IoT in verschiedenenindustriellen und geschäftlichen Umgebungen und auch seineAusrichtung auf künstliche Intelligenz und Blockchain.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/767355/IOT_Solutions_World_Congress_2018.jpg )Die führenden Unternehmen aus den Bereichen IT,Software-Plattform-Entwickler, Hardware-Hersteller,Sicherheitsunternehmen, Telekommunikations- und Service-Betreiberoder Industrieautomatisierer werden im Ausstellungsbereich denBesuchern ihre neuesten Lösungen und Anwendungen zeigen. Unter den341 ausstellenden Firmen sind ABB, Cryptoquantique, Dassault Systems,Deloitte, Fiware, Google Cloud, Hitachi, Huawei, Intel, Kaspersky,Libelium, Microsoft, PTC, Relayr, Rigado, SAS, Software AG,Telefonica, Telit, Thinstream, Uptake, Verizon, Vodafone und Wipro.Ferner steht während der Veranstaltung ein Testumgebungsbereichmit Live-Demonstrationen von innovativen industriellenInternet-Anwendungen bereit. Insgesamt werden 10 Beispielepräsentiert, darunter eine intelligente Plattform zur Kontrolle derWasserqualität in Alaska und zur Rettung von Belugawalen; einintelligentes Eingangstor, das sich öffnet, wenn der Besitzer ankommtund eine Garage in einen riesigen Briefkasten für die Lieferung vonOnline-Käufen verwandeln kann; eine 3D-Drucklösung, die den Fuß einesKunden in Echtzeit analysiert und innerhalb von zwei Stundenmaßgefertigte Schuhe anfertigt; und ein vollständig vernetztes undsensorisiertes Löschfahrzeug.Blockchain, künstliche Intelligenz und mehrWährend des Kongresses kommen führende Experten derIoT-Technologie zusammen, um die Auswirkungen von IoT-Lösungen aufunterschiedliche Umgebungen zu diskutieren. Für die Ausgabe 2018wurden neun Themenschwerpunkte festgelegt: Connected Transport,Warenherstellung, Gesundheitswesen, Energieversorgung, Baugewerbe undInfrastruktur, offene Industriestandards, unterstützende Technologiensowie Blockchain und künstliche Intelligenz, die beide jeweils ihreeigenen Foren haben.Der von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit dem IndustrialInternet Consortium (IIC) organisierte IoTSWC verzeichnet ein neuesWachstum der teilnehmenden Unternehmen von 240 im Jahr 2017 auf 341im Jahr 2018. Es werden 14.000 Teilnehmer aus 114 Ländern erwartet.Die Veranstaltung ist Teil der Barcelona Industry Week, einer Marke,die auch zwei weitere Messen umfasst, die In(3D)ustry From Needs zuSolutions, spezialisiert auf additive Fertigung, und Healthio,spezialisiert auf Gesundheits- und Gesundheitstechnologien.Pressekontakt:Maria Dolors Herranz+34-932-333-25-41mdherranz@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell