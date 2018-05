Kontroverse Debatte zu Online-Behandlung auf Deutschem Ärztetag

ERFURT (dpa-AFX) - Die geplante Liberalisierung der Online-Behandlung durch Ärzte hat auf dem Deutschen Ärztetag zu einer langen und kontroversen Debatte geführt.



Den Delegierten lag am Mittwoch in Erfurt ein Vorschlag für eine entsprechende Änderung der Musterberufsordnung für Ärzte vor. Danach soll Ärzten in ihren Praxen "im Einzelfall" eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über Medien wie Telefon, SMS, E-Mail oder Videochat erlaubt werden, wenn dies medizinisch vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt bei Diagnostik, Beratung, Therapie und Dokumentation gewährleistet wird. Eine Entscheidung soll am Donnerstag fallen.

Bislang sind in Deutschland praktizierenden Ärzten solche Fernbehandlungen nur nach einer persönlichen Untersuchung der Patienten erlaubt. Eine Liberalisierung ist unter Ärzten umstritten, was sich auch in der Diskussion in Erfurt niederschlug. Mehrere Mediziner äußerten die Befürchtung, eine Lockerung könnte auch kommerzielle Anbieter von Online-Behandlungen anlocken. Der Ärztetag solle "diese Büchse der Pandora jetzt nicht aufmachen", sagte ein Arzt aus Niedersachsen. Der Dammbruch sei bereits eingetreten, verwies ein Mediziner auf Baden-Württemberg auf bereits bestehende Online-Angebote. Die Ärzte hätten mit einer Änderung der Berufsordnung die Chance zu bestimmen, "wohin das Wasser fließt". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte in Erfurt die Ärzte zu mehr Online-Behandlungen ermuntert./zei/DP/tos