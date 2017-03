Kontrolleure beraten über Führungswechsel am Hauptstadtflughafen

BERLIN (dpa-AFX) - In der Führungskrise am neuen Hauptstadtflughafen haben am Montag die möglicherweise entscheidenden Sitzungen begonnen.



Erwartet wird, dass der Aufsichtsrat Flughafenchef Karsten Mühlenfeld ablöst. Dazu trat in Berlin zunächst der Präsidialausschuss des Kontrollgremiums um Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) zusammen. Als möglichen Nachfolger für Mühlenfeld nannten Medien Müllers Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup. Ein Manager aus der Wirtschaft wurde nach Angaben aus dem Umfeld des Aufsichtsrats nicht gefunden.

Die Flughafen-Eigentümer Berlin und der Bund hatten das Vertrauen zu Mühlenfeld verloren, als dieser vor zwei Wochen den Technikchef auf der Baustelle für den neuen Hauptstadtflughafen auswechselte. Der Mit-Eigentümer Brandenburg sperrte sich in einer Sondersitzung des Aufsichtsrats am Mittwoch noch gegen Mühlenfelds Entlassung, signalisierte am Wochenende aber Kompromissbereitschaft. Die Sondersitzung sollte am Montag fortgesetzt werden./bf/DP/stk