Berlin (ots) - Werden deutsche Nutztierbestände zu seltenkontrolliert? Das suggerieren verschiedene Medienberichte dervergangenen Tage mit Schlagzeilen wie "Alle 48 Jahre eine Kontrolle".Diesem irreführenden Eindruck tritt der ZDG Zentralverband derDeutschen Geflügelwirtschaft e. V. mit Entschiedenheit entgegen."Behördliche Kontrollen gehören für jeden Geflügelhalter zum völlignormalen Arbeitsalltag. Ausnahmslos jeder Durchgang wird im Stall voneinem Amtsveterinär überprüft - das ist in der Nutztierhaltung inDeutschland einmalig", stellt ZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripkeklar. In der Putenhaltung gibt es im Rahmen dieser"Lebendtierbeschau" entsprechend ca. drei bis vier amtlicheKontrollen pro Jahr, in der Hähnchenhaltung sind es rund sieben bisacht. Das bedeutet im Klartext: Mindestens alle fünf Wochen bzw. alledrei Monate ist ein Amtsveterinär zur behördlichen Kontrolle imGeflügelstall - und eben nicht nur alle 48 Jahre.Die aktuellen Meldungen erwecken zudem fälschlicherweise denEindruck, allein der Staat könne eine zuverlässige Kontrolle vonTierschutz und Tierwohl in der Nutztierhaltung gewährleisten. "Dasgeht an der Realität in unseren Ställen völlig vorbei", sagtFriedrich-Otto Ripke. So gut und wichtig staatliche Kontrollenzweifelsohne seien, so sinnvoll und unverzichtbar sind zugleich diekontinuierlichen, engmaschigen Eigenkontrollen durch den Tierhalterselber, den bestandsbetreuenden Veterinär, den Berater desVermarkters und wirtschaftsgetragene Qualitätssicherungssysteme.Ripke: "Unsere starken Eigenkontrollen sichern das gute deutscheSystem der Geflügelhaltung."Wie hoch die Kontrolldichte in der deutschen Geflügelhaltungtatsächlich ist, zeigt Rainer Wendt, ZDG-Vizepräsident undVorsitzender des Bundesverbandes bäuerlicher Hähnchenerzeuger e. V.(BVH), exemplarisch für die Hähnchenhaltung auf. "Ich habe jede Wochemindestens einen Kontrollbesuch im Stall", sagt Wendt, der inNiedersachsen rund 125.000 Hähnchen in drei Ställen hält. Konkretsieht das für seinen Betrieb so aus:- Amtsveterinär - mindestens zwei Kontrollen pro Durchgang:Zweimal während eines jeden Durchgangs kommt der Kreisveterinärzur obligatorischen Lebendtierbeschau vor dem Ausstallen in denStall - einmal am ca. 25. Tag eines jeden Durchgangs vor demVorfangen, einmal vor dem endgültigen Ausstallen der Tiere amca. 35. Tag. Darüber hinaus kann der Amtsveterinär auchjederzeit unangekündigt den Stall besuchen.- Bestandsbetreuender Tierarzt - mindestens zwei Kontrollen proDurchgang: Ebenfalls mindestens zweimal während eines jedenDurchgangs überprüft der bestandsbetreuende Tierarzt dieGesundheit der Tiere im Stall - am 10. Tag vor der Impfung derTiere, dann noch einmal um den 25. Tag herum vor dem Vorfangen.Zudem kommt der Tierarzt jederzeit auf Wunsch desGeflügelhalters bei Auffälligkeiten im Bestand in den Stall.- Berater des Vermarkters - mindestens zwei Kontrollen proDurchgang: Gleichfalls mindestens zweimal während eines jedenDurchgangs sind die geschulten Berater desGeflügelfleischvermarkters im Bestand und kontrollieren Zustandund Wohlbefinden der Herde.- QS-System - mindestens eine Kontrolle alle zwei Jahre: Alle zweiJahre findet das QS-Systemaudit statt, darüber hinaus ggf.zwischendurch unangekündigte Spotaudits (pro Jahr 50 Prozent derBetriebe). Die QS-Kontrollen sind grundsätzlichrisikoorientiert, das heißt: Ist ein Betrieb auffällig geworden,hat er mit häufigeren Kontrollen zu rechnen, jährlich oder sogaralle sechs Monate.- Initiative Tierwohl - mindestens zwei Kontrollen pro Jahr: Nimmtein Betrieb an der Initiative Tierwohl Geflügel (ITW) teil,kommen zudem mindestens zweimal jährlich unabhängigeKontrolleure im ITW-Auftrag in den Stall - zum großen ITW-Auditsowie zum unangekündigten "Bestandscheck" mit Fokus auftierwohlrelevante Kriterien.