"Kontrolle, Konkurse, Kollateralschäden - Wie lange hat uns Corona im Griff?"

Leipzig (ots) - Sind die im Zuge der Corona-Krise von den politisch Verantwortlichen getroffenen Maßnahmen angemessen? Wie lange werden die einschränkenden Schutzbestimmungen noch gelten? Diese und andere Fragen diskutieren die ModeratorenDr. Andreas Menzel und Lars Sänger am Montag, 30. März, um 22.05 Uhr, bei "Fakt ist! Aus Erfurt" im MDR-Fernsehen."Wir müssen die Einschränkungen unserer persönlichen Freiheiten noch eine Weile durchhalten, wenn wir die Sterblichkeitsrate in Deutschland weiter gering halten wollen." Das sagt Professor Dr. Michael Bauer, der Direktor des Universitätsklinikums in Jena. Linda Teuteberg, die FDP-Generalsekretärin, hingegen kritisiert: "Es kann nicht sein, dass der Staat in das persönliche Lebensgefühl und die Wirtschaft eingreift." Ihre Partei fordert eine "Exit-Strategie". Der Minister der Thüringer Staatskanzlei, Professor Benjamin Immanuel Hoff, meint, dass aller Voraussicht nach erst über Ostern festgestellt werden könnte, ob die jetzt getroffenen Maßnahmen greifen. Die Entwicklung der Krankheit bestimme das weitere Vorgehen.Pressekontakt:MDR, LANDESFUNKHAUS THÜRINGENPresse- und Öffentlichkeitsarbeit, Tel.: 0361) 218 13 93Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4558527OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell